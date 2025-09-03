Haddad afirma que expectativa é acordo Mercosul-UE sair até fim do ano

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira, 3, que há a expectativa de o acordo entre Mercosul e União Europeia (UE) ser aprovado até o fim deste ano. Mais cedo, o bloco europeu apresentou uma proposta para a conclusão do trâmite, apesar da resistência de alguns países permanecer.

"Sobretudo à luz do que está acontecendo no mundo, a União Europeia tem todas as razões do mundo para fechar o acordo com o Mercosul, e o Mercosul, com a União Europeia, até por razões geopolíticas", disse Haddad a jornalistas, na portaria da sede da Fazenda, em Brasília.

Ele não citou a política comercial dos Estados Unidos.

Segundo o ministro, seria positivo que América do Sul e Europa se unissem em torno de um projeto de desenvolvimento em comum. "Eu vejo com muitos bons olhos, e acredito que a Europa vai caminhar nessa direção", disse.