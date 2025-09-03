GPA convoca assembleia geral extraordinária em 6 de outubro para votação de novos membros do conselho

SÃO PAULO (Reuters) - O GPA anunciou nesta quarta-feira a convocação de uma assembleia geral extraordinária em 6 de outubro para a votação da destituição integral de seu conselho de administração e a eleição de novos membros para o colegiado do varejista de alimentos, conforme pedido pela família Coelho Diniz.

Segundo documento divulgado pela empresa, a assembleia será "exclusivamente digital" e votará também a fixação do número de membros do conselho da companhia em nove.

No mês passado, o GPA havia informado que a família Coelho Diniz ampliou sua participação na empresa.

(Por Fernando Cardoso)