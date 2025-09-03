Governador afastado, deputado preso: as 5 grandes operações da PF hoje

A Polícia Federal realizou hoje cinco grandes operações em diferentes estados que resultaram no afastamento do governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos), e em diversas prisões pelo país, incluindo a do deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos Silva (MDB), conhecido como TH Joias.

O que aconteceu

Ações da PF buscaram desarticular organizações criminosas e esquemas de corrupção envolvendo autoridades públicas. Uma das cinco operações de hoje, a Zargun, no Rio Janeiro, mirou o braço político e financeiro do Comando Vermelho e teve entre os alvos um delegado da Polícia Federal, policiais militares, e o deputado estadual TH Joias, preso nesta manhã, além de traficantes da facção. A ação também resgatou R$ 40 milhões em recursos desviados.

No Tocantins, 2ª fase da operação anti-corrupção Fames-19 resultou no afastamento por seis meses do governador Wanderlei Barbosa. Ele é suspeito de envolvimento em esquema de desvio de R$ 97 milhões em recursos públicos destinados ao combate à pandemia de Covid-19, incluindo verbas para cestas básicas. Seu afastamento foi determinado pelo ministro Mauro Campbell Marques, do Superior Tribunal de Justiça, e será julgado ainda hoje na Corte Especial do STJ (leia mais aqui).

Fraude milionária em licitação no Amapá também foi alvo da PF. O esquema, segundo o órgão federal, desviou recursos de um contrato de R$ 69,3 milhões para obras do Hospital Geral Municipal de Macapá. Um dos investigados teria sacado R$ 9 milhões em espécie, de acordo com a investigação. Durante a ação, nomeada Paroxismo, mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Macapá e Belém (PA).

Outra ação mirou esquema de tráfico humano internacional em seis estados. Chamada de Operação Cassandra, ela foi articulada em parceria com a Europol e a polícia irlandesa contra uma organização criminosa transnacional especializada no tráfico internacional de mulheres para exploração sexual. O grupo criminoso, alvo de mandados de prisão, busca e apreensão dentro e fora do país, atuava desde 2017 e explorava cerca de 70 vítimas, segundo a PF.

PF também mirou crime organizado em Pernambuco. Ainda na manhã de hoje, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do estado pernambucano, composta por forças de segurança estaduais e federais, incluindo a PF, deflagrou uma ação, chamada Sintonia Fina, contra grupo envolvido com o tráfico de drogas, armas, homicídios e lavagem de dinheiro. A operação buscou cumprir 21 prisões preventivas, 31 mandados de busca e apreensão e o bloqueio de valores desviados em Recife, na Região Metropolitana e no interior de Pernambuco. A PF não detalhou se todas as prisões e apreensões foram, de fato, efetuadas.