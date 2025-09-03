'É fundamental' responsabilizar envolvidos na trama golpista, diz Gilmar

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes disse hoje que é "fundamental" que os envolvidos na trama golpista, em julgamento na Primeira Turma da Corte, sejam responsabilizados. A declaração foi dada em um evento na Itália.

O que aconteceu

Julgamento é "histórico" por mostrar que democracia brasileira "sabe militar por sua própria conservação", disse Gilmar. "A responsabilização dos envolvidos é fundamental para que nada parecido jamais se repita", afirmou o ministro, que não integra a Primeira Turma e, portanto, não está envolvido na ação penal.

Para Gilmar, réus do caso têm tido direito a "julgamento justo". Segundo ele, "todas as garantias processuais próprias de um Estado de Direito" foram asseguradas. Esse ponto tem sido alvo de críticas por parte dos advogados envolvidos no caso, que alegam cerceamento do direito de defesa.

Gilmar afirmou que a democracia "sofreu sobressaltos e ataques sem precedente" no Brasil desde 2018. Movimentos "deixaram claro o quão frágil é o arranjo democrático", disse. Ele citou como exemplos os pedidos por intervenção militar e a disseminação de fake news contra jornalistas, juízes e autoridades.

Em relação às fake news, o ministro criticou as big techs:

A cumplicidade das plataformas digitais constitui um capítulo à parte: sob o pretexto de observância da liberdade de expressão, sua postura inerte em relação aos conteúdos veiculados pelos usuários serve aos objetivos financeiros dos seus acionistas, interessados na preservação de um modelo anódino de regulação das redes. O quadro é ainda mais grave porque boa parte das manifestações de golpismo que circulou nas redes foi impulsionada pelas próprias plataformas

Críticas a Trump

Gilmar falou que a dignidade e a independência dos brasileiros têm sofrido agressões "inconcebíveis". A fala é uma referência ao tarifaço imposto por Donald Trump, presidente dos EUA, a produtos brasileiros —assim como às sanções impostas a Alexandre de Moraes e outras autoridades.

O grande alvo tem sido o ministro Alexandre de Moraes, que corajosamente tem tomado a frente do processo de responsabilização dos criminosos. A ele, todo o nosso respeito e apoio

Gilmar Mendes, ministro do STF

Afirmou ainda que a independência da Justiça é "um dos primeiros e principais alvos" de "tiranos". Segundo ele, o fortalecimento da extrema direita na Europa e a "ascensão de líderes populistas com tendências autoritárias" são sintomas de uma "crise da democracia liberal", em curso hoje no mundo.

Vários países "têm visto suas instituições serem esgarçadas e levadas ao limite", disse Gilmar. Ele classificou como "conturbado" o atual contexto global e citou Viktor Orbán (premiê da Hungria) e Nayib Bukele (presidente de El Salvador) como exemplos "emblemáticos" dos líderes que são alvo de suas críticas.

Em janeiro, Jair Bolsonaro (PL) disse que planejava encontrar Orbán e Bukele na posse de Trump. Sua ida ao evento foi inviabilizada pela apreensão de seu passaporte, determinada em fevereiro de 2024 pelo STF, diante do temor em relação a uma possível fuga do ex-presidente.

Evento acadêmico em Roma teve presença de outras autoridades. Realizado na sede da Suprema Corte di Cassazione (corte constitucional da Itália), o encontro teve participação do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e de Jorge Messias, Advogado-Geral da União.