Armas de guerra e parceria com PCC: conheça o Tren de Aragua, alvo dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou ontem que o país interceptou um barco venezuelano na região do Caribe, matando 11 pessoas. Segundo o governo norte-americano, a embarcação estava envolvida no tráfico de drogas e levava membros do grupo Tren de Aragua, formado em prisões do país latino e que teria atuação em diferentes países, inclusive no Brasil, com o PCC (Primeiro Comando da Capital).

O que aconteceu

O Tren de Aragua surgiu com este nome entre 2013 e 2015. Segundo relatório publicado pelo portal Transparência Venezuela, no entanto, o grupo começou a operar antes deste período. O Tren de Aragua foi criado nos sindicatos de trabalhadores que atuavam na construção de um projeto ferroviário que nunca foi concluído. Hoje, o cartel conta com mais de 4.000 homens, tem à disposição armas de guerra e uma "estrutura hierárquica definida, clara e sólida".

Originalmente, tinha como líderes Johan José Romero, vulgo "Johan Petrica", e José Gabriel Álvarez Rojas, vulgo "el Chino Pradera". Rapidamente, a prisão venezuelana de Tocorón passou a servir como base das operações do grupo graças ao auxílio do então chefe da penitenciária, Héctor Rutherford Guerrero Flores, conhecido como "Niño Guerrero".

O Tren de Aragua ganhou territórios espalhados pela América Latina. Segundo o Transparência Venezuela, o cartel atua também em países como Colômbia, Peru, Chile, Equador e Bolívia. No Brasil, a gangue tem uma "aliança" com o PCC (Primeiro Comando da Capital), de acordo com a jornalista e investigadora venezuelana Ronna Rísquez, que escreveu o livro "O Tren de Aragua: O Grupo que Revolucionou o Crime Organizado na América Latina".

As autoridades venezuelanas afirmam que o grupo não está mais ativo em seu país. Ele teria sido desmantelado durante uma invasão da prisão de Tocorón, em 2023. As Forças Armadas encontraram no local uma piscina e vários restaurantes, além de um esconderijo de armas controladas pelos detentos, com rifles automáticos, metralhadoras e milhares de cartuchos de munição. Segundo as autoridades locais, a prisão foi libertada do Tren de Aragua.

Interior da prisão de Tocorón, na Venezuela; prisão era controlada por membros do grupo Tren de Aragua Imagem: Reprodução / CNNE

EUA chamam grupo de 'organização terrorista'

Em fevereiro, a Casa Branca designou o Tren de Aragua (chamado pelo governo dos EUA de TdA) como uma "organização terrorista estrangeira". Segundo os EUA, o cartel tem milhares de membros, muitos dos quais "se infiltraram ilegalmente nos Estados Unidos". Ainda conforme as autoridades norte-americanas, o TdA atua na migração ilegal em massa para o país.

[Os membros do TdA] Estão conduzindo guerras irregulares e realizando ações hostis contra os EUA. O TdA opera em conjunto com o Cartel de los Soles [...] e comete crimes brutais, incluindo assassinatos, sequestros, extorsões e tráfico de pessoas, drogas e armas. Casa Branca, em comunicado publicado em março

Segundo os EUA, o presidente venezuelano Nicolás Maduro mantém supostos vínculos com cartéis do narcotráfico. O governo Trump aumentou para US$ 50 milhões (cerca de R$ 271 milhões, na cotação atual) a recompensa por informações que levem à captura de Maduro, que, de acordo com Trump, controla as atividades do Tren de Aragua e fornece aparatos militares e policiais.

Em março, os EUA deportaram mais de 200 venezuelanos supostamente envolvidos com gangues. Junto a dezenas de salvadorenhos, os homens foram enviados para a prisão de segurança máxima Cecot (Centro de Confinamento de Terroristas de El Salvador). Entre os deportados, estariam membros do Tren de Aragua.

EUA e Venezuela escalam tensão marítima

A embarcação atingida ontem estava carregada com "muitas drogas", conforme Trump. "E há mais de onde esse veio. Temos muitas drogas entrando em nosso país, entrando há muito tempo... Elas vieram da Venezuela", disse em encontro com a imprensa na Casa Branca.

Segundo Maduro, o país está "enfrentando a maior ameaça já vista no continente nos últimos cem anos". Maduro afirma que os "oito navios militares com 1.200 mísseis e um submarino", enviados pelos EUA à região, estão apontando para a Venezuela e constituem "uma ameaça extravagante, injustificável, imoral e absolutamente criminosa, sangrenta".

Maduro declarou estado de alerta máxima para se defender do que classifica como ameaças militares dos EUA. "Eles quiseram avançar para o que chamam de pressão máxima, neste caso é militar, e, diante da máxima pressão militar, nós declaramos a máxima preparação para a defesa da Venezuela".

*Com informações da Reuters