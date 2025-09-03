Furacão Lorena ameaça a Baixa Califórnia, importante região turística do México

Por Aida Pelaez-Fernandez

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - Lorena se intensificou e se transformou em um furacão na costa do Pacífico do México e pode causar inundações repentinas com risco de morte à medida que se desloca em direção à Península da Baixa Califórnia, informaram autoridades nesta quarta-feira.

O furacão, com ventos máximos sustentados de 120 km/h e rajadas mais altas, estava localizado a cerca de 165 km de Cabo San Lucas, um destino turístico popular, informou o Centro Nacional de Furacões dos EUA (NHC).

Lorena, um furacão de categoria 1 na escala Saffir-Simpson, deve deixar fortes chuvas na península da Baixa Califórnia e "trará o risco de inundações repentinas e deslizamentos de terra que ameaçam a vida, especialmente em áreas de terreno mais alto", disse o NHC em um comunicado.

O governo do México emitiu alertas de tempestades para a Baixa Califórnia do Sul, onde estão localizados importantes destinos turísticos, como Los Cabos.

A Comissão Nacional de águas do México, Conagua, pediu aos moradores que tomem precauções extremas nas áreas afetadas, de acordo com seu último relatório.

O NHC prevê um rápido fortalecimento até a noite de quarta-feira, enquanto um rápido enfraquecimento é esperado mais tarde, com Lorena possivelmente voltando a ser uma tempestade tropical na sexta-feira.

O furacão está se movendo para o norte a uma velocidade de 24 quilômetros por hora e seu centro deve se mover paralelamente à costa oeste da península da Baixa Califórnia até a noite de quinta-feira, quando deve se aproximar da costa.