Topo

Notícias

Furacão Lorena ameaça a Baixa Califórnia, importante região turística do México

03/09/2025 14h50

Por Aida Pelaez-Fernandez

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - Lorena se intensificou e se transformou em um furacão na costa do Pacífico do México e pode causar inundações repentinas com risco de morte à medida que se desloca em direção à Península da Baixa Califórnia, informaram autoridades nesta quarta-feira.

O furacão, com ventos máximos sustentados de 120 km/h e rajadas mais altas, estava localizado a cerca de 165 km de Cabo San Lucas, um destino turístico popular, informou o Centro Nacional de Furacões dos EUA (NHC).

Lorena, um furacão de categoria 1 na escala Saffir-Simpson, deve deixar fortes chuvas na península da Baixa Califórnia e "trará o risco de inundações repentinas e deslizamentos de terra que ameaçam a vida, especialmente em áreas de terreno mais alto", disse o NHC em um comunicado.

O governo do México emitiu alertas de tempestades para a Baixa Califórnia do Sul, onde estão localizados importantes destinos turísticos, como Los Cabos.

A Comissão Nacional de águas do México, Conagua, pediu aos moradores que tomem precauções extremas nas áreas afetadas, de acordo com seu último relatório.

O NHC prevê um rápido fortalecimento até a noite de quarta-feira, enquanto um rápido enfraquecimento é esperado mais tarde, com Lorena possivelmente voltando a ser uma tempestade tropical na sexta-feira.

O furacão está se movendo para o norte a uma velocidade de 24 quilômetros por hora e seu centro deve se mover paralelamente à costa oeste da península da Baixa Califórnia até a noite de quinta-feira, quando deve se aproximar da costa.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

O que foi o caso Dreyfus, que Flávio Bolsonaro compara ao julgamento do pai

Defesas de Braga Netto e Bolsonaro atacam delação de Cid: 'Desfaçatez'

Piloto é morto após dar carona a dois desconhecidos na saída de boate em SC

Haddad diz que expectativa é acordo Mercosul-UE sair até fim do ano

Anvisa aprova primeiro tratamento para câncer de ovário resistente à quimio

Tarcísio irá para o PL se Bolsonaro apoiá-lo para presidência, diz Valdemar

Bolsonaro pode ficar todo o período do julgamento em casa, sem ir ao STF?

Europeus se preocupam com possível impacto do acordo UE-Mercosul na agricultura

IC-Br cai 0,52% em agosto ante julho, revela BC

Segurança em ato de campanha de Milei é alvo de polêmica na Argentina

Médica que raptou bebê em hospital é demitida de universidade federal em MG