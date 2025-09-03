Topo

Notícias

Fraqueza em reservas de aeronaves comerciais pesam sobre encomendas à indústria dos EUA em julho

03/09/2025 11h49

WASHINGTON (Reuters) - As novas encomendas de produtos manufaturados nos Estados Unidos caíram em julho, pressionadas pela fraqueza nas reservas de aeronaves comerciais, embora as empresas pareçam ter mantido um ritmo forte de gastos com equipamentos no início do terceiro trimestre.

Os pedidos às fábricas diminuíram 1,3% após uma queda não revisada de 4,8% em junho, informou o Departamento de Comércio nesta quarta-feira. Economistas consultados pela Reuters previam recuo de 1,4%. As encomendas avançaram 3,5% em julho na base anual.

Os pedidos de aeronaves comerciais caíram 32,7% em julho. As encomendas de veículos automotores, peças e reboques avançaram 1,9%, enquanto as de computadores e produtos eletrônicos aumentaram 0,5%. As encomendas de equipamentos elétricos, eletrodomésticos e componentes subiram 1,9%, enquanto as de maquinário avançaram 1,9%.

O governo também informou que os pedidos de bens de capital não relacionados à defesa, exceto aeronaves, que são vistos como uma medida dos planos de gastos das empresas com equipamentos, aumentaram 1,1% em julho, conforme estimado no mês passado.

(Reportagem de Lucia Mutikani)

