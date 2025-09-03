Topo

Notícias

Força da ONU no Líbano denuncia ataque israelense contra integrantes da missão de paz

03/09/2025 02h39

A Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Finul) relatou nesta quarta-feira (3) um dos ataques israelenses "mais graves" contra seus integrantes desde o cessar-fogo que interrompeu, em novembro, a guerra entre Israel e o movimento xiita pró-iraniano Hezbollah.

"Ontem (terça-feira) de manhã, drones das Forças de Defesa de Israel lançaram quatro granadas nas proximidades de membros das forças de paz da Finul", perto da Linha Azul de demarcação estabelecida pela ONU entre os dois países, afirmou a missão. 

Um dos explosivos caiu "a menos de 20 metros" e três "a cerca de 100" dos integrantes e dos veículos da ONU, acrescentou.

"Foi um dos ataques mais graves contra os integrantes e os recursos da Finul desde o acordo de cessar das hostilidades do mês de novembro", afirmou a missão de paz. 

A Finul afirmou que havia informado previamente o Exército israelense sobre os planos de limpar estradas perto da fronteira de fato ao sudeste da aldeia de Marwahin. 

A força da ONU acrescentou que colocar em risco a vida dos capacetes azuis constituía uma violação do direito internacional, em particular da resolução do Conselho de Segurança da ONU de 2006, que estabeleceu as bases para o cessar-fogo do ano passado.

O Conselho de Segurança aprovou na semana passada a saída das forças de paz do Líbano em 2027, permitindo apenas uma última prorrogação de seu mandato após a pressão de Israel e dos Estados Unidos para encerrar a missão após quase 50 anos de operação.

jos/kir/arm/pc/fp

© Agence France-Presse

