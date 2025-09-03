Topo

Notícias

Fluxo cambial total em agosto é negativo em US$ 2,063 bilhões, afirma BC

Brasília

03/09/2025 14h53

O Brasil registrou fluxo cambial negativo de US$ 2,063 bilhões em agosto, segundo dados preliminares divulgados nesta quarta-feira, 3, pelo Banco Central (BC). Em julho, houve saída líquida de US$ 496 milhões.

O canal financeiro registrou saída líquida de US$ 3,823 bilhões. Isso é o resultado de compras no valor de US$ 43,174 bilhões e vendas no total de US$ 46,997 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo do mês foi positivo em US$ 1,761 bilhão, com importações de US$ 20,429 bilhões e exportações de US$ 22,190 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 2,899 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 5,044 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 14,246 bilhões em outras entradas.

Acumulado

O fluxo cambial está negativo em US$ 16,904 bilhões em 2025 até o dia 29 de agosto, segundo dados preliminares divulgados pelo BC O canal financeiro apresenta saídas líquidas de US$ 53,014 bilhões. Já o fluxo comercial é positivo, somando US$ 36,110 bilhões no ano.

O segmento financeiro tem compras de US$ 370,154 bilhões e vendas de US$ 423,168 bilhões no período. Esse canal inclui investimentos diretos e em carteira, remessas de lucro, pagamento de juros e outras operações.

O canal comercial tem importações de US$ 156,123 bilhões e exportações de US$ 192,234 bilhões. Nas exportações, estão inclusos US$ 22,488 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 47,590 bilhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 122,155 bilhões em outras operações.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

A China mostra suas armas

EUA dizem a países para rejeitarem acordo da ONU sobre emissões de combustível de navios ou enfrentarão tarifas, dizem fontes

3 plantas que atraem escorpiões e exigem cuidado no jardim de casa

Estado da Flórida planeja acabar exigências de vacinação, inclusive para escolas

Gleisi comenta saída da federação União Progressista do governo: 'Ninguém é obrigado a ficar'

Justiça derruba decreto municipal que proíbe moto por app em São Paulo

Grupo Estado Islâmico reivindica atentado suicida em comício no Paquistão

Trump diz que pode enviar tropas para Nova Orleans e Louisiana para combate ao crime

"Acontecerá novamente", diz Rubio sobre ataque americano a suposto barco de narcotraficantes

Cisjordânia vive escalada de tensões com Israel dias antes de possível oficialização do Estado palestino

Passageiros enfrentam falta de luz no Aeroporto de Guarulhos, em SP