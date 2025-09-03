Topo

Fifa inicia processo de venda de ingressos para Copa de 2026

03/09/2025 17h20

A Fifa iniciará neste mês um processo de venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2026, com preços iniciais de assentos individuais a partir de US$ 60 (cerca de R$ 320 na cotação atual) para os jogos da fase de grupos e de até US$ 6.710 (R$ 36.500) para a final.

Os valores vão variar conforme a demanda.

Os torcedores poderão comprar ingressos para cada jogo e para estádios específicos, assim como pacotes para acompanhar cada seleção, informou a Fifa nesta quarta-feira (3), ao anunciar o calendário da primeira etapa de vendas.

Pela primeira vez na história, 48 seleções disputarão o Mundial, que será organizado em conjunto por Estados Unidos, Canadá e México, de 11 de junho a 10 de julho do ano que vem.

Os torcedores que possuem cartão Visa podem se cadastrar para obter um Fifa ID no site da entidade e participar de um sorteio de pré-venda que será realizado de 10 a 19 de setembro.

Os selecionados mediante o sorteio de pré-venda poderão solicitar a compra de ingressos a partir do dia 1º de outubro.

A venda terá um limite de quatro ingressos por pessoa por jogo, e ninguém poderá comprar mais de 40 entradas para todo o torneio.

Outra venda de ingressos será lançada nos próximos meses e espera-se que a etapa de cadastros para a segunda fase aconteça de 27 a 31 de outubro, com vendas a partir de meados de novembro até o início de dezembro.

A terceira fase começará pouco depois do sorteio dos grupos, que será realizado no dia 5 de dezembro, em Washington, e os torcedores poderão se cadastrar para jogos específicos.

Com a chegada do torneio, os torcedores poderão comprar os ingressos restantes por ordem de chegada.

A Fifa anunciou em um comunicado que planeja oferecer produtos adicionais, como ingressos para torcedores que desejam se sentar com outros da mesma seleção e ingressos adicionais para torcedores que quiserem reservar um lugar nas possíveis fases eliminatórias.

Além disso, a Fifa também lançará uma plataforma oficial de revenda.

