Fenabrave: vendas de tratores sobem 17% em julho ante julho de 2024

03/09/2025 16h31

São Paulo, 3 - As vendas de tratores tiveram crescimento de 17% em julho, frente ao mesmo mês de 2024, somando 5,3 mil unidades. Frente a junho, o número corresponde a um crescimento de 15,6%, segundo levantamento divulgado nesta quarta-feira, 3, pela Fenabrave, associação que, além das concessionárias de carros, representa revendedores de equipamentos usados no campo.No acumulado de janeiro a julho, as vendas de tratores tiveram crescimento de 19,2%, totalizando 28,7 mil unidades. Segundo a Fenabrave, o mercado segue concentrado nas máquinas de menor potência, abaixo de 100 cavalos, que representam quase 73% das vendas. O presidente da entidade, Arcelio Junior, diz que as encomendas desse tipo de trator estão sendo puxadas por linhas de crédito oficiais, especialmente do Pronaf, voltado à agricultura familiar e que tem taxas de juros inferiores a 5% ao ano. "Interessante observar que os recursos destinados ao Pronaf, para o Plano Safra 25/26, praticamente se esgotaram em meados de agosto, o que demonstra o apetite do produtor para taxas de juros mais baixas", comentou Arcelio.O balanço da Fenabrave mostra também que 282 colheitadeiras de grãos foram vendidas em julho, 81,9% acima do número de um ano antes. Em relação a junho, houve queda de 23,2% no segmento. Nos sete primeiros meses do ano, as vendas de colheitadeiras, de 1,5 mil unidades, subiram 14,7% frente ao mesmo período de 2024.Enquanto as vendas de carros podem ser atualizadas diariamente com base nos licenciamentos de veículos, os números de máquinas agrícolas precisam ser levantados com os fabricantes. Por isso, as estatísticas têm defasagem de um mês em relação ao balanço das vendas de automóveis, divulgado hoje pela Fenabrave com dados já relativos a agosto.

