Felipe Salto: 'Proposta do centrão para o BC é oportunista e arriscada'

03/09/2025 19h43

A proposta do centrão de permitir ao Congresso a demissão de diretores e presidente do Banco Central é oportunista e representa um risco para a estabilidade institucional, avaliou o colunista Felipe Salto no UOL News - 2ª edição. Para ele, a medida não tem justificativa técnica e fragiliza a autonomia do BC.

O debate ocorre após partidos do centrão proporem mudanças na lei de autonomia do BC, que desde 2021 garante mandato fixo e independência para decisões de política monetária e regulação financeira. O tema ganhou urgência após investigações sobre operações do Banco Master e do Banco de Brasília.

Eles farejam sangue. Esse episódio todo do Banco Master é uma coisa delicada. E aí vem o Congresso querendo faturar politicamente e aprovar projeto para demitir dirigentes do Banco Central. É muito preocupante.

Mesmo que não se defenda sua independência, o Banco Central tem autonomia para decidir sobre a taxa de juros de curto prazo e outras decisões que toma com vistas a cumprir as metas de inflação fixadas pelo Conselho Monetário Nacional. Felipe Salto, colunista do UOL

Salto reforça que a autonomia do BC é fundamental para decisões técnicas e que a proposta do centrão é um ataque frontal à instituição, colocando em risco sua credibilidade e a estabilidade econômica do país.

Essa questão de o centrão entrar dessa maneira nesse tema, propondo uma coisa de maneira oportunista, é bastante lamentável. É um risco. Eu vi as declarações do ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, e ele está corretíssimo. Isso é coisa de republiqueta, como ele disse, e eu repito.

Os atuais membros do corpo diretivo do Banco Central têm feito, a meu ver, um trabalho muito bom, como o próprio Gabriel Galípolo [presidente do BC], mas não só ele. São diretores que têm uma trajetória, reputação, conduta de excelência. Isso me parece muito mais ter outros tipos de motivações do que querer imputar a culpa a esses diretores. Felipe Salto, colunista do UOL

O colunista cobra reação mais firme do Executivo e do mercado diante da ameaça à autonomia do BC e critica a ausência de justificativas técnicas para a proposta.

É difícil especular sobre isso, mas é no mínimo estranho. Onde há fumaça, há fogo. O que se deve fazer é uma reação contundente a essa iniciativa, digamos assim, desses parlamentares. Não há justificativa técnica alguma e não tem cabimento propor uma discussão como essa. Felipe Salto, colunista do UOL

