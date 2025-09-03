Fed: dirigente sinaliza possível flexibização de 25pb na taxa de juros dos EUA ao longo do ano

O presidente do Federal Reserve (Fed) de Atlanta, Raphael Bostic, afirmou que a política monetária está hoje "marginalmente restritiva" e sinalizou que pode haver alguma flexibilização, provavelmente de 25 pontos-base, ao longo do ano. Em seu novo discurso trimestral, ele ressaltou que continuará "dependente dos dados" para calibrar os próximos passos, diante de uma economia em "período de transição", na qual os riscos de inflação e emprego estão mais equilibrados.

Sobre a inflação, Bostic reconheceu que o índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) segue acima da meta de 2% há quatro anos. Ele apontou os preços de serviços como persistentes e alertou que as tarifas de importação, hoje em média entre 15% e 18%, também pressionam os preços de bens.

"O enigma com que estou lidando é se esses efeitos inflacionários das tarifas vão passar rapidamente ou se revelarão mais persistentes", disse. Pesquisas do Fed de Atlanta mostram que expectativas de preços entre empresários subiram desde o fim de 2024, elevando o risco de "um aumento generalizado da inflação", acrescentou.

No mercado de trabalho, o dirigente observou sinais de arrefecimento, mas não de colapso. Com a oferta de mão de obra em queda, a taxa de desemprego se mantém estável, pouco acima de 4%. "Se a demanda e a oferta de trabalho estão desacelerando de modo que a taxa de desemprego permanece estável, então o mercado não enfraqueceu significativamente e segue próximo do pleno emprego", afirmou.