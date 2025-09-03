Fechamento do mercado financeiro
A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: -0,34%
Pontos: 139.863,63
Máxima de +0,11% : 140.496 pontos
Mínima de -0,54% : 139.582 pontos
Volume: R$ 17,53 bilhões
Variação em 2025: 16,28%
Variação no mês: -1,1%
Dow Jones: -0,05%
Pontos: 45.271,23
Nasdaq: +1,02%
Pontos: 21.497,73
Ibovespa Futuro: -0,42%
Pontos: 141.900
Máxima (pontos): 142.785
Mínima (pontos): 141.600
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 37,75
Variação: -0,97%
Petrobras PN
Preço: R$ 31,05
Variação: -0,89%
Bradesco PN
Preço: R$ 16,46
Variação: -0,3%
Ambev ON
Preço: R$ 11,90
Variação: -2,14%
Petrobras ON
Preço: R$ 33,42
Variação: -1,3%
Vale ON
Preço: R$ 55,60
Variação: +0,38%
BRF SA ON
Preço: R$ 19,83
Variação: +0,51%
Itausa PN
Preço: R$ 10,95
Variação: -1,35%
Global 40
Cotação: 734,708 centavos de dólar
Variação: -0,59%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,4524
Venda: R$ 5,4529
Variação: -0,4%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,58
Venda: R$ 5,68
Variação: -5,44%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,4479
Venda: R$ 5,4485
Variação: -0,36%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,5400
Venda: R$ 5,6520
Variação: -8,23%
- Dólar Futuro (outubro)
Cotação: R$ 5,4855
Variação: -0,34%
- Euro
Compra: US$ 1,166 (às 18h30)
Venda: US$ 1,1661 (às 18h30)
Variação: +0,16%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,3570
Venda: R$ 6,3580
Variação: -0,25%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,5300
Venda: R$ 6,6390
Variação: -0,29%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,91% ao ano.
- Capital de giro, 6,76% ao ano.
- Hot money, ,63% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 3.635,50 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +1,21%