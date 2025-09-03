Por que fãs de Taylor Swift devem ler 'Hamlet' antes de ouvirem novo álbum

Agosto foi um mês emocionante para os fãs de Taylor Swift. A cantora anunciou seu novo álbum, "The Life of a Showgirl", durante participação no podcast de Travis Kelce, o New Heights. E ainda contou a notícia de seu noivado com o jogador. Em clima de casamento e lançamentos, os Swifties foram à loucura.

Como sabemos que o álbum vem primeiro, vamos focar no que importa: nos prepararmos para entender as letras. A faixa de abertura se chama "The Fate of Ophelia", e a loirinha deixou claro que a canção tem tudo a ver com "Hamlet", de Shakespeare.

Sobre a obra

O clássico do autor inglês conta a história de Hamlet, príncipe da Dinamarca, que vê o fantasma do pai —assassinado pelo próprio tio. Em busca de vingança, o príncipe finge estar louco para descobrir os segredos de seu inimigo.

Mas como Ofélia entra nisso? Em um acesso de fúria, Hamlet mata Polônio, pai da jovem e conselheiro do rei. Após a tragédia, não fica claro se Ofélia tira a própria vida de propósito ou se apenas se afoga, incapaz de suportar os limites impostos pelo patriarcado.

Como a música de Taylor Swift se conecta

Os fãs sabem que, em seu álbum anterior, "The Tortured Poets Department", Taylor insinua que enlouqueceu e esteve "internada", devastada por um amor ao qual dedicou boa parte da vida —e que terminou de forma dramática.

Assim como Ofélia, Taylor se sentia presa àquela situação e buscava uma saída. Em uma das capas do álbum, a cantora aparece mergulhada em uma banheira —referência à morte da personagem shakespeariana, prontamente notada pelos fãs.

Tudo indica que a canção falará sobre o fim dessa versão antiga de Taylor, "torturada e enlouquecida", e o nascimento de uma nova mulher: mais livre, feliz e realizada.

Quem vai gostar do livro

Shakespeare não é uma leitura fácil, especialmente para quem não tem o hábito de se aventurar pela literatura inglesa. "Hamlet" é uma peça de teatro dividida em atos; por isso, é preciso imaginar os personagens entrando e saindo de cena para compreender melhor a trama.

Se for sua primeira vez, vale procurar uma versão com linguagem mais acessível. Dê uma chance até o fim: pode ser desafiador, sim, mas também pode revelar um novo tipo de amor pela literatura.

