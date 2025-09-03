É falso que Maduro se escondeu na embaixada da China em Caracas

É falso que o ditador venezuelano Nicolás Maduro tenha se escondido na embaixada da China em Caracas em meio à escalada na tensão com os Estados Unidos, ao contrário do que afirmam publicações compartilhadas nas redes sociais.

Não há qualquer evidência de que o venezuelano tenhas se refugiado no local. Maduro se reuniu no fim de agosto com Lan Hu, embaixador chinês na Venezuela, e tem sido visto publicamente desde então.

O que diz o post

Uma publicação traz o seguinte texto: "URGENTE: Maduro se esconde na Embaixada da China em Caracas!!".

Um vídeo mescla imagens de Maduro com as de Xi Jinping, presidente da China. Um narrador diz que "Maduro correu para a embaixada da China em Caracas tentando encontrar proteção e respaldo internacional diante do avanço da pressão militar dos EUA" e que o gesto sinalizaria "desespero", indicado que o ditador se sente "encurralado".

Por que é falso

Não há indício de que Maduro se escondeu em embaixada chinesa. Uma busca no Google com termos tanto em espanhol (aqui) como em português (aqui) não trouxe qualquer resultado de fontes oficiais ou da imprensa local e internacional sobre Maduro supostamente ter se refugiado no local. Caso fosse verdadeira, a informação teria sido amplamente registrada e geraria grande repercussão pelo mundo.

Ditador venezuelano se reuniu com embaixador chinês. Em 21 de agosto, Maduro se encontrou com Lan Hu, embaixador da China em Caracas. No encontro, registrado pelas redes sociais do presidente (aqui, aqui e abaixo, em espanhol), do governo venezuelano (aqui, em espanhol) e da embaixada chinesa (aqui, em espanhol), o líder venezuelano celebrou os avanços nos projetos com o país asiático.

Maduro cumpriu agenda pública após reunião com embaixador. O presidente participou normalmente de eventos públicos após se encontrar com o diplomata chinês, como se pode verificar pelos posts feitos pelo perfil oficial do governo venezuelano nos dias seguintes ao encontro (aqui, aqui, aqui e aqui, em espanhol). Isso afasta qualquer hipótese de que Maduro tenha se escondido na embaixada da China em Caracas, como insinuam as publicações desinformativas.

Posts falsos sobre Maduro circulam em meio à crise com EUA. O UOL Confere e outras agências de checagem desmentiram publicações falsas envolvendo o presidente venezuelano, como sobre uma possível renúncia e uma posterior fuga para a Rússia (aqui, aqui, aqui, aqui, aqui e aqui), um suposto anúncio de asilo político do México (aqui, aqui e aqui) e do Brasil (aqui, aqui e aqui), um ataque de drones a mando dos EUA (aqui, aqui, aqui e aqui) e que ele teria sido assassinado (aqui e aqui).

Venezuela e EUA vivem clima de crescente tensão política. Sob a justificativa de combater o tráfico de drogas em águas internacionais, o governo de Donald Trump enviou navios militares para a costa venezuelana (aqui e aqui). Maduro convocou milicianos para defender o país (aqui) e disse estar pronto para uma eventual luta armada caso os EUA invadam a Venezuela (aqui). Trump anunciou que os EUA destruíram um barco venezuelano que estaria envolvido com o tráfico de drogas. O ataque causou onze mortes (aqui). A Casa Branca oferece uma recompensa de US$ 50 milhões a quem der informações que permitam prender Maduro por tráfico de drogas. O valor é o dobro prometido pela captura de Osama bin Laden em 2001 (aqui).

