Felca não defendeu Lula em entrevista; áudio foi manipulado por IA

É falso um vídeo que circula na redes sociais em que o youtuber Felca aparece defendendo o presidente Lula e declarando seu apoio a ele.

As publicações enganosas compartilham um vídeo de uma entrevista de Felca cujo áudio foi manipulado por inteligência artificial. No conteúdo original, o youtuber não cita o nome de Lula ou manifesta qualquer opinião sobre o presidente.

"Felca declara apoio ao Lula", diz a mensagem contida na publicação. Abaixo da frase, há uma imagem de Lula sorrindo e fazendo sinal de positivo com as duas mãos.

Acima dela, há um vídeo de Felca, com a seguinte fala atribuída a ele: "Mas a verdade precisa ser dita: o único presidente que já teve coragem de peitar o império, de mandar recado duro para quem sempre humilhou o Brasil, hoje é tratado como inimigo por brasileiros. Sim, o único que fez esse país sair do mapa da fome, que botou pobre dentro de avião, que enfrentou a elite sem baixar a cabeça tá sendo chamado de traidor por quem lamba a bota gringa. É revoltante".

Áudio de entrevista de Felca foi manipulado por IA. O UOL Confere submeteu o vídeo compartilhado pelas peças desinformativas à análise do Hiya Deepfake Voice Detector, especializado na identificação de adulteração digital de áudio. O aplicativo classificou o material como "deepfake", ou seja, modificado digitalmente (abaixo). Além disso, há a inscrição "AI-generated" no canto inferior esquerdo, indicando que o material foi gerado por inteligência artificial (abaixo).

Youtuber fala sobre adultização em vídeo original. Por meio de uma busca reversa, foi possível chegar ao conteúdo original. Trata-se de uma entrevista de Felca ao programa Conversa com Bial, exibido pela TV Globo em 26 de agosto (aqui). O youtuber fala sobre a repercussão do seu vídeo sobre adultização, desde o reconhecimento pelo combate à pedofilia às ameaças de morte recebidas por ele e seus familiares. Em momento algum Felca cita Lula ou demonstra algum tipo de apoio ou defesa do presidente.

Influenciador denunciou exploração de menores. Felipe Bressanim Pereira, mais conhecido como Felca, destacou-se no universo digital por vídeos de humor, paródias e críticas bem-humoradas sobre comportamento e situações cotidianas (aqui e aqui). O influenciador passou a abordar temas sociais em seus conteúdos, como ao apontar os malefícios causados pelas apostas esportivas (aqui). Seu vídeo de maior repercussão é "Adultização", publicado no início de agosto e que tem mais de 49 milhões de visualizações até hoje (aqui e abaixo). Nele, Felca mostra como criadores de conteúdo, familiares e empresas ganham dinheiro com a exploração da imagem de crianças e adolescentes, muitas vezes de forma sexualizada. O vídeo teve ampla repercussão e motivou a prisão do influenciador Hytalo Santos e de seu marido, Israel Nata Vicente (aqui). No Congresso, foram apresentados mais de 30 projetos de lei relacionados à proteção de menores (aqui e aqui). O YouTube removeu canais que violaram as políticas de segurança infantil da plataforma (aqui).

Vídeos manipulados de pessoas famosas declarando apoio a Lula têm viralizado. Recentemente, o Comprova, coalização da qual o UOL Confere faz parte, identificou diversas publicações semelhantes envolvendo Cristiano Ronaldo, Messi e Bruna Marquezine (aqui). O UOL Confere também checou um vídeo manipulado com o senador Romário (aqui) e o cantor Zezé Di Camargo (aqui).

