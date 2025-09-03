Whey e creatina: polícia de SP apreende 4.000 kg de produtos falsificados

A Polícia Civil apreendeu 4 toneladas de suplementos falsificados em um depósito em Americana (SP), que vendia whey protein e creatina pela internet.

O que aconteceu

Os produtos falsificados foram encontrados em um depósito na Vila Rehder, na tarde de segunda-feira (1º). O local, segundo nota oficial da SSP-SP, comercializava produtos de forma irregular e funcionava sem registro sanitário, com insumos a granel reembalados com rótulos e lacres falsos.

Uma mulher de 24 anos foi presa em flagrante e uma adolescente foi apreendida. Ambas foram levadas à Delegacia de Investigações Gerais da cidade, onde a jovem prestou depoimento e foi liberada. Segundo a SSP-SP, o caso foi registrado como crime contra as relações de consumo e falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais.

No depósito, os investigadores encontraram embalagens plásticas, suplementos a granel e uma impressora de rótulos. As etiquetas eram usadas na comercialização dos produtos falsificados, vendidos por plataformas online.

Segundo prefeitura de Americana, na abordagem da vigilância sanitária foram constatadas diversas infrações. "Estrutura física precária, com falta de higiene e condições de salubridade; fracionamento de produtos inadequados, com falta de higiene; ausência de padrões de qualidade e segurança dos produtos; ausência de licença sanitária; ausência de responsável técnico; e ausência de notificação de regularidade junto à Anvisa", explicou a prefeitura.

As quatro toneladas de suplementos alimentares apreendidas serão inutilizadas. Segundo a prefeitura, o material será encaminhado ao aterro sanitário.

A operação contou com apoio da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e da perícia técnica, que avaliaram a composição e a rotulagem dos suplementos. Os produtos usavam o CNPJ de uma empresa suspensa pela agência e seriam vendidos em grandes sites de comércio eletrônico.