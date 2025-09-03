Exportadores de soja dos EUA reportam vendas de 185 mil t às Filipinas

São Paulo, 3 - Exportadores privados reportaram vendas de 185 mil toneladas de farelo de soja com entrega em 2025/26 para as Filipinas, informou nesta quarta-feira, 3, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA).Os exportadores dos EUA são obrigados a reportar qualquer venda de 100 mil toneladas ou mais de uma commodity feita em um único dia, ou vendas de 200 mil toneladas ou mais para um mesmo destino, até o dia seguinte.