Topo

Notícias

Exportação de petróleo da Venezuela tem maior nível em 9 meses com retorno de cargas aos EUA

03/09/2025 17h08

Por Marianna Parraga

(Reuters) - As exportações de petróleo da Venezuela ultrapassaram 900.000 barris por dia em agosto, o nível mais alto desde novembro, depois que a produtora Chevron recebeu uma licença que permitiu que o produto do país da Opep retornasse ao mercado dos EUA após uma pausa de quatro meses, mostraram os dados de transporte.

No mês passado, o Departamento do Tesouro dos EUA emitiu uma autorização restrita para que a Chevron, uma das principais parceiras da empresa estatal venezuelana PDVSA, operasse no país sul-americano sancionado e exportasse seu petróleo.

A retomada dos fluxos da Chevron para os EUA, juntamente com cargas maiores para o principal destino da Venezuela, a China, levou a um aumento de 27% nas exportações no mês passado, para uma média de 966.485 bpd, de acordo com dados baseados em movimentos de navios-tanque.

A produção estável e a ausência de interrupções nas instalações de beneficiamento e mistura de petróleo bruto no Cinturão do Orinoco -- a principal região produtora da Venezuela -- também contribuíram para o aumento dos estoques e das exportações de petróleo, de acordo com um documento interno da PDVSA.

As exportações para a China, tanto diretas quanto indiretas após transferências entre navios, representaram 85% do total de fluxos do mês passado para fora do país, uma redução em relação aos quase 95% registrados em julho.

Cerca de 60.000 bpd de petróleo venezuelano chegaram aos EUA, enquanto Cuba recebeu cerca de 29.000 bpd de petróleo bruto e combustível. Várias cargas de metanol venezuelano foram para a Europa.

A Venezuela exportou cerca de 275.000 toneladas métricas de subprodutos do petróleo e petroquímicos em agosto, um aumento em relação às 227.000 toneladas embarcadas no mês anterior e a maior quantidade desde maio.

O país aumentou as importações do tão necessário petróleo leve e nafta para diluir sua produção extra de petróleo pesado e produzir graus de petróleo bruto exportáveis, atingindo 99.000 bpd contra 58.000 bpd em julho, mostraram os dados.

(Reportagem de Marianna Parraga)

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Governo da Flórida diz que vai acabar com vacina infantil obrigatória

USDA: qualidade da safra de soja nos EUA piora na semana; milho tem leve queda

Quem era o policial espancado até a morte em favela no centro de SP

Vítimas de Jeffrey Epstein prometem divulgar lista com nomes de abusadores

Descarrilamento de funicular deixa 15 mortos e 18 feridos em Lisboa

Whey e creatina: polícia de SP apreende 4.000 kg de produtos falsificados

'Tem gente ameaçando votar urgência para anistia na próxima semana', diz líder do PT

Auger-Aliassime elimina De Minaur e volta à semifinal do US Open

EUA apreende 13 mil barris de produtos químicos para fabricar drogas enviados da China ao México

Petróleo fecha em baixa diante de perspectiva de novo aumento da oferta

Fifa inicia processo de venda de ingressos para Copa de 2026