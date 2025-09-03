EXCLUSIVO-Opep+ considerará novo aumento da produção de petróleo no domingo, dizem fontes

Por Alex Lawler e Olesya Astakhova

LONDRES/MOSCOU (Reuters) - A Opep+ considerará aumentar ainda mais a produção de petróleo em uma reunião no domingo, disseram duas fontes familiarizadas com as discussões, conforme o grupo de produtores busca recuperar sua participação de mercado.

A Opep+ reverteu sua estratégia de cortes na produção a partir de abril e já aumentou as cotas em cerca de 2,5 milhões de barris por dia, aproximadamente 2,4% da demanda mundial, para elevar a participação de mercado e sob pressão do presidente dos EUA, Donald Trump, para reduzir os preços do petróleo.

Mas esses aumentos não conseguiram derrubar os preços do petróleo, que são negociados perto de US$70 por barril, apoiados pelas sanções ocidentais contra a Rússia e o Irã, incentivando novos ganhos de produção em rivais como os Estados Unidos.

Outro aumento na produção significaria que a Opep+, que bombeia cerca de metade do petróleo do mundo, estaria começando a desfazer uma segunda camada de cortes de cerca de 1,65 milhão de barris por dia, ou 1,6% da demanda mundial, mais de um ano antes do previsto.

Oito países da Opep+ devem realizar uma reunião on-line no domingo para decidir sobre a produção de outubro. A Opep+ inclui a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, além da Rússia e outros aliados.

Há também uma chance, segundo alguns analistas e uma fonte da Opep+, de que o grupo possa pausar os aumentos para outubro. Uma decisão final ainda não foi tomada, disse a fonte da Opep+.

A sede da Opep e as autoridades da Arábia Saudita não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

O petróleo bruto Brent estava sendo negociado perto de US$68 nesta quarta-feira, uma queda de mais de 1% no dia, mas acima da mínima de 2025 de US$58 alcançada em abril.

(Reportagem de Alex Lawler e Olesya Astakhova; reportagem adicional de Ahmad Ghaddar e Yousef Saba)