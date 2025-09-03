Ex-presidente peruano Toledo recebe nova condenação por lavar dinheiro da Odebrecht

O ex-presidente peruano Alejandro Toledo, que cumpre uma sentença de 20 anos de prisão, foi condenado nesta quarta-feira (3) a mais de 13 anos de detenção por um caso de lavagem de dinheiro relacionado aos subornos recebidos da construtora brasileira Odebrecht.

O processo remonta a 2013, quando foi revelado que Toledo fez, através de sua sogra, duas compras de imóveis por mais de 4,5 milhões de dólares com dinheiro proveniente da Ecoteva Consulting Group, uma empresa fachada criada na Costa Rica.

"Consideramos legal a imposição de 13 anos e 4 meses de pena privativa de liberdade contra Alejandro Toledo Manrique pelo crime de lavagem de ativos", decretou nesta quarta-feira um Tribunal de Lima.

A nova condenação não será somada à sentença de prisão de 20 anos e 6 meses que o ex-presidente cumpre desde outubro de 2024 pelos subornos da Odebrecht, pois o sistema judicial do Peru não acumula sentenças, mas faz prevalecer a mais severa.

Toledo, de 79 anos, que governou o Peru entre 2001 e 2006, participou virtualmente da audiência desde a prisão para ex-presidentes, a leste de Lima.

"Estou profundamente decepcionado com o sistema [judicial]", disse Toledo ao tribunal com a voz entrecortada após ouvir a sentença, que anunciou que irá apelar.

Segundo a promotoria, as compras milionárias de imóveis neste caso foram supostamente realizadas com dinheiro não declarado e gerado por atos de corrupção provenientes dos subornos pagos a Toledo pela Odebrecht, estimados em 35 milhões de dólares, cerca de 190 milhões de reais.

