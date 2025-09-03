EUA limitam envios de de ferramentas de fabricação de chips da TSMC para a China

Topo

03/09/2025 06h05

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revogou a autorização para que o grupo taiwanês de semicondutores TSMC exporte equipamento de fabricação de chips para a China sem licença. 

A medida foi adotada no momento em que o Departamento de Comércio dos Estados Unidos busca encerrar o programa de "usuário final validado" (VEU), que permite que fabricantes estrangeiros de semicondutores exportem produtos de origem americana para fabricação de chips na China.

"A TSMC foi notificada pelo governo dos Estados Unidos que nossa autorização VEU para a TSMC de Nanjing será revogada, a partir de 31 de dezembro de 2025", disse um porta-voz da empresa na terça-feira.

A TSMC é a maior fabricante por contrato de semicondutores, usados em todo tipo de dispositivos, de smartphones até mísseis, e tem entre seus clientes a Nvidia e a Apple.

bur-bys/sla/aw/tym/mas/ag

© Agence France-Presse

