Topo

Notícias

EUA: dívida pode desafiar crescimento se continuar em ritmo insustentável, diz dirigente do FED

São Paulo

03/09/2025 12h34

O presidente do Federal Reserve (Fed) de St. Louis, Alberto Musalem, alertou nesta quarta-feira, 3, para os desequilíbrios fiscais nos Estados Unidos. Em evento do Peterson Institute for International Economics (PIIE), o dirigente afirmou que a escalada da dívida pública pode desafiar o crescimento econômico se continuar em ritmo "insustentável".

Musalem, que vota nas reuniões deste ano do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês), ponderou que as receitas com tarifas podem ajudar o governo a estabilizar a relação da dívida para o Produto Interno Bruto (PIB). Segundo ele, mudanças no comércio podem trazer implicações para preços e qualidade de bens.

O dirigente acrescentou que o Fed avalia sinais de condições financeiras como o índice S&P 500, mas não tem uma meta para essas métricas. O trabalho da instituição é reagir aos dados e a informações, disse.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Por que a China comemora a derrota do Japão na 2ª Guerra Mundial?

6 pontos defendidos pelos advogados de Bolsonaro no julgamento do STF

Defesa de Braga Netto diz que delação é 'narrativa' e elogia Moraes

Jair Renan falta à Câmara de Camboriú para ficar com o pai, em Brasília

'Estamos avaliando a cada dia', diz Ancelotti sobre Neymar

Lula almoça com Alcolumbre e ministros do União após anúncio de desembarque

Advogado de Braga Netto alega cerceamento da defesa em dois pontos do processo

Bolsonaro está com saúde debilitada e não deve comparecer a julgamento no STF, diz advogado

Sete migrantes morrem em tentativa de cruzar o Mediterrâneo

Advogado de Braga Netto presta solidariedade ao STF 'pelos ataques que a Corte vêm sofrendo'

La Niña e El Niño: quais as diferenças entre os fenômenos climáticos?