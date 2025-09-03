Topo

Notícias

EUA apreende 13 mil barris de produtos químicos para fabricar drogas enviados da China ao México

03/09/2025 17h27

Os Estados Unidos anunciaram nesta quarta-feira (3) a apreensão de 13 mil barris com aproximadamente 300 mil kg de produtos químicos utilizados na fabricação de metanfetamina que, segundo as autoridades federais, seguiam da China para o Cartel de Sinaloa no México.

A procuradora federal para o Distrito de Columbia (Washington D.C.), Jeanine Pirro, viajou ao Texas (sul) para realizar o anúncio ao lado do diretor interino do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE, na sigla em inglês), Todd Lyons, no que chamaram de "a maior apreensão de precursores químicos para drogas realizada pelos Estados Unidos".

Trata-se de "dois carregamentos de substâncias químicas, transportados em duas embarcações diferentes em alto-mar e enviados ao Cartel de Sinaloa no México. Da China para o México. O porto de saída principal era Xangai, China, e o de chegada, México", disse Pirro em um armazém na cidade de Pasadena, a sudeste de Houston.

A funcionária detalhou que a operação foi realizada na semana passada.

São insumos como álcool benzílico e N-metilformamida "que seriam utilizados para fabricar 189 mil kg de metanfetamina, cujo valor nas ruas de Houston chegaria a 569 milhões de dólares", cerca de R$ 3 bilhões na cotação atual.

Pirro explicou que a apreensão foi possível depois que o presidente Donald Trump e o secretário de Estado Marco Rubio declararam o Cartel de Sinaloa como uma organização terrorista estrangeira.

Segundo Lyons, titular do ICE, ao considerarem o Cartel de Sinaloa terrorista, as autoridades federais têm agora um campo de ação maior, como "a capacidade de rastrear" os insumos, inclusive antes de chegarem ao país.

A procuradora federal assegurou que, "diariamente, toneladas de substâncias químicas utilizadas para criar drogas sintéticas como a metanfetamina e o fentanil são enviadas da China ao México em uma guerra não declarada da China contra os Estados Unidos e seus cidadãos".

Nesta terça-feira, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC, na sigla em inglês) do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos sancionou a companhia Guangzhou Tengyue, uma empresa química que opera na China e que se dedica à fabricação e venda de opioides sintéticos para americanos.

Também sancionou os indivíduos Huang Xiaojun e Huang Zhanpeng, representantes da Guangzhou Tengyue, que participaram diretamente na coordenação dos envios desses insumos aos Estados Unidos. Eles também foram denunciados criminalmente pelo FBI, a polícia federal americana.

Segundo as autoridades dos Estados Unidos, a overdose de opioides continua sendo a principal causa de morte de seus cidadãos com entre 18 e 45 anos, e empresas sediadas na China são as fontes principais de precursores químicos do fentanil e de outros opioides ilícitos que entram no território americano.

mav/mr/rpr/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Governo da Flórida diz que vai acabar com vacina infantil obrigatória

USDA: qualidade da safra de soja nos EUA piora na semana; milho tem leve queda

Quem era o policial espancado até a morte em favela no centro de SP

Vítimas de Jeffrey Epstein prometem divulgar lista com nomes de abusadores

Descarrilamento de funicular deixa 15 mortos e 18 feridos em Lisboa

Whey e creatina: polícia de SP apreende 4.000 kg de produtos falsificados

'Tem gente ameaçando votar urgência para anistia na próxima semana', diz líder do PT

Auger-Aliassime elimina De Minaur e volta à semifinal do US Open

EUA apreende 13 mil barris de produtos químicos para fabricar drogas enviados da China ao México

Petróleo fecha em baixa diante de perspectiva de novo aumento da oferta

Fifa inicia processo de venda de ingressos para Copa de 2026