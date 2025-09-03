Topo

Etanol é mais competitivo em relação à gasolina em seis Estados, mostra ANP

São Paulo

03/09/2025 11h38

São Paulo, 3 - O etanol mostrou-se mais competitivo em relação à gasolina em seis Estados na semana de 24 a 30 de agosto. Na média dos postos pesquisados no País, o etanol tinha paridade de 67,26% ante a gasolina no período, portanto favorável em comparação com o derivado do petróleo, conforme levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) compilado pelo AE-Taxas. Executivos do setor observam que o etanol pode ser competitivo mesmo com paridade maior do que 70%, a depender do veículo em que o biocombustível é utilizado. O etanol é mais competitivo em relação à gasolina nos seguintes Estados: Goiás (65,89%); Mato Grosso (65,98%); Mato Grosso do Sul (65,00%); Minas Gerais (68,47%); Paraná (67,64%) e São Paulo (65,89%).

