'Estamos avaliando a cada dia', diz Ancelotti sobre Neymar

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, evitou entrar em polêmica em relação à ausência de Neymar em sua convocação e disse em entrevista coletiva nesta quarta-feira (3) que avalia "a cada dia" a condição física do camisa 10 do Santos.

O jogador, de 33 anos, contradisse Ancelotti no último domingo, ao afirmar que não foi convocado por uma "decisão técnica", e não um problema físico, como havia dito o treinador.

"É uma decisão técnica que se baseia em muitas coisas, o que um jogador está fazendo, o que um jogador fez, e também o problema [físico] que ele tinha", disse Carletto em coletiva de imprensa na véspera do jogo contra o Chile, pela penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

"Ninguém pode discutir Neymar a nível técnico. O que estamos olhando, avaliando a cada dia, cada jogo, é sua condição física", acrescentou.

Muitos contavam com o retorno de Neymar à Seleção depois de dois anos de ausência e várias lesões.

Já pensando no jogo contra os chilenos, Ancelotti confirmou a titularidade de um dos jogadores que está testando para a Copa do Mundo: o atacante João Pedro.

"Vai jogar como centroavante. Atrás tenho que pensar em quem colocar, pode ser o Estêvão, pode ser o Raphinha", explicou.

O italiano revelou que "aproveita" a concentração para "passar tempo" com os jogadores que conhece menos.

"Estamos na reta final. Temos tempo para preparar nosso objetivo (...) Tenho a ideia de um grupo bastante consolidado, fixo, para a Copa do Mundo, e outros jogadores temos que ver", contou.

Sobre o planejamento para enfrentar o Chile, Ancelotti adiantou que espera replicar a ideia da vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai na rodada passada, em junho, que selou a vaga do Brasil no Mundial do ano que vem.

"Saí do jogo contra o Paraguai muito feliz, porque o time jogou bem, com intensidade, que é o que queremos fazer no jogo de amanhã", concluiu o treinador.

Depois de enfrentar o Chile, a Seleção vai à cidade de El Alto (4.150 metros acima do nível do mar) para enfrentar a Bolívia no dia 9 de setembro, na última rodada das Eliminatórias.

erc/app/dg/cb

© Agence France-Presse