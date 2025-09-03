Entenda por que as turbulências aéreas têm ficado cada vez mais recorrentes

É comum viajar de avião e sentir que em determinado momento a aeronave dá um solavanco repentino. Quando isso acontece é sinal de que o voo passa por um momento de turbulência, ocasionado por fatores atmosféricos.

A turbulência atmosférica é bastante comum durante os voos. Esse fenômeno pode ser definido como um distúrbio caracterizado pela mudança da direção e da velocidade do vento resultantes de variações no campo de pressão e de temperatura que ocorrem na atmosfera, capazes de interferir diretamente no comportamento do escoamento das partículas presentes em um determinado volume de ar.

Quando uma aeronave passa por esse fenômeno, solavancos são sentidos a bordo pela tripulação e pelos passageiros. Esse é o fator que caracteriza a turbulência atmosférica na aviação, explicou ao UOL Ricardo de Camargo, professor de Meteorologia do IAG (Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas) da USP (Universidade de São Paulo).

Devido as particularidades atmosféricas, as turbulências são comuns em voos e na maioria das vezes não causam maiores riscos à segurança dos passageiros e tripulantes. No entanto, nos últimos anos as turbulências atmosféricas parecem ter se intensificado, o que pode ser um reflexo das mudanças climáticas enfrentadas pelo Planeta.

Entenda as turbulências

Interior de um avião durante turbulência. Imagem: Shutterstock.com

As turbulências nos voos ocorrem principalmente por influência das correntes de jato dos ventos, tempestades e montanhas. É muito comum, por exemplo, quando a aeronave passa "por dentro" das nuvens devido as correntes de ventos ascendentes e descendentes, que podem "chacoalhar" a aeronave, esclarece Ricardo de Camargo.

Turbulências provocadas pelas nuvens são aquelas sentidas com a aeronave já no ar. Nesses casos, diz o professor, são nuvens "muito verticais e profundas, com movimentos ascendentes muito intensos", que podem ser evitadas pelos pilotos. Entretanto, quando a área de turbulência é muito grande, o piloto não consegue desviar porque existe uma margem do quanto ele pode sair da rota, o que torna inevitável a turbulência. A sensação, explica Camargo, é a de um carro passando por uma rua esburacada. Elas são piores quando ocorrem tempestades.

Além das turbulências geradas por nuvens, existem também aquelas provocadas por "céu claro", ou seja, quando não há presença de nuvens. Camargo explica que essas turbulências são mais difíceis de serem detectadas por instrumentos da aeronave e são ocasionadas por rajadas de ventos. "Em algumas regiões o jato de vento pode se intensificar muito ou, ao contrário, perder intensidade, e isso influencia a sustentabilidade do avião", diz.

Em regiões montanhosas é como se o ar formasse "ondas" que são "quebradas" ao esbarrarem nas rochas. Essas "ondas" de ar se aglomeram e sobem, causando correntes tumultuadas de ar. Por esse motivo, as rotas com mais turbulências do mundo estão em regiões com cadeias montanhosas, a exemplo da Cordilheira dos Andes, na América do Sul, e o Himalaia, na Ásia.

Setor aéreo brasileiro é seguro, diz FAB

Espaço aéreo brasileiro é seguro para fortes turbulências, garante a FAB Imagem: Sgt Johnson/30.dez.2022-Força Aérea Brasileira

O setor aéreo brasileiro está entre os mais seguros do mundo, afirmou ao UOL a FAB (Força Aérea Brasileira). De acordo com o órgão ligado à Aeronáutica, as técnicas empregadas pela aviação brasileira para a previsão desse fenômeno se encontram alinhadas com o que há de mais moderno na aviação internacional.

Algumas turbulências são mais fortes que outras e é necessário analisar uma série de parâmetros para determinar sua periculosidade. De acordo com a FAB, para determinar a intensidade de uma turbulência é preciso levar em consideração a variação da velocidade do ar, a aceleração vertical e as rajadas de ventos. A depender desses fatores, elas podem ser definidas como leve, moderada ou forte.

Outro fator preponderante nessa análise da intensidade da turbulência é o porte da aeronave. A FAB salienta que uma mesma perturbação atmosférica pode ocasionar diferentes solavancos em aeronaves de tamanhos discrepantes.

No Brasil não há registros de acidentes graves provocados por turbulências. É comum que em uma turbulência forte alguns itens guardados na parte superior da aeronave caiam, ou que passageiros que estão sem cinto de segurança sofram alguma pancada. Porém, não há registro de que turbulência tenha destruído uma aeronave porque elas são projetadas para suportar esses fenômenos.

FAB recomenda que o uso do cinto de segurança é imprescindível durante todo o voo. O cinto evitará que o passageiro bata com cabeça nos compartimentos superiores em caso de turbulência.

Impacto das mudanças climáticas

O setor aéreo é um dos principais poluentes do Planeta Imagem: Reprodução de vídeo

As mudanças climáticas podem ser um dos fatores para a maior incidência das turbulências aéreas. Isso ocorre porque o aumento da temperatura do Planeta deixa as velocidades dos ventos mais voláteis, o que pode implicar em turbulências mais severas em céu claro, que são justamente as mais difíceis de serem detectadas pelos radares.

Turbulências de céu claro aumentaram nas últimas décadas. Ao analisar as rotas feitas por aviões no Atlântico Norte, uma das mais movimentadas do Planeta, foi observado que esse tipo de turbulência foi 55% mais frequente em 2020 do que em 1979, segundo estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de Reading (Reino Unido), publicado na revista Geophysical Research Letters, em junho de 2023. Esse período coincide com a maior preocupação dos cientistas para as alterações do clima na Terra.

Ricardo de Camargo explica que é difícil manter uma relação concreta entre os eventos. Porém, o professor explica que a atmosfera e o oceano "se movem continuamente para redistribuir calor pelo Planeta" em uma tentativa de "compensar desigualdades". Como a Terra tem acumulado bastante calor por causa do efeito estufa, isso amplifica a intensidade dos eventos severos, diz o o especialista.

"De uma forma objetiva: pode-se ter a formação de eventos mais extremos, como frentes frias mais severas, no cenário de mudança climática, logo, pode ter eventos que se tornam mais frequentes. Mas, se pensar na estrutura do jato em altitude, é muito indireta a relação com as mudanças climáticas", completa Camargo.

Paul Williams, cientista atmosférico da Universidade de Reading, é categórico ao afirmar que as mudanças climáticas terão impactos significativos nas turbulências aéreas. Ele estima que, entre 2050 e 2080, as mudanças nas correntes de jato por causa das mudanças no clima resultarão em um aumento de 113% nos registros de turbulências de céu limpo na América do Norte, e de até 181% no Atlântico Norte.

A ciência ainda se debruça para compreender a real dimensão das mudanças climáticas e o impacto dessas alterações na aviação. Porém, os dados mostram que as rotas aéreas mais movimentadas do mundo têm, sim, registrado cada vez mais turbulências.