Eni, bp e Shell e outras majors anunciam projetos em Angola com país focado em elevar produção

As petrolíferas bp, Eni e TotalEnergies anunciaram compromissos de investimento de bilhões de dólares em projetos em Angola, durante a cerimônia de abertura da Conferência Angola Óleo e Gás, realizada em Luanda. O evento ocorre em meio ao esforço do país em fomentar a produção e o crescimento da economia nacional de hidrocarbonetos.

A Eni anunciou planos da Azule Energy - joint venture entre a empresa e a bp - para investir US$ 5 bilhões no mercado angolano nos próximos anos, enquanto a TotalEnergies revelou planos para investir US$ 3 bilhões através do projeto Dalia Life Extension.

"Desde a sua criação, a Azule Energy já investiu mais de US$ 5 bilhões em Angola e, nos próximos anos, planejamos investir mais US$ 5 bilhões", afirmou Claudio Descalzi, CEO da Eni.

Tanto a Eni como a bp tiveram um papel determinante na consolidação de Angola como um dos maiores produtores de petróleo e gás de África ao longo dos últimos 50 anos.

"Estamos avançando com o projeto New Gas Consortium, que inclui os campos Q & M e representa o primeiro projeto de gás não associado do país. Além disso, a recente descoberta de gás da Azule disponibilizará ainda mais recursos para o crescimento e prosperidade de Angola", acrescentou Descalzi.

No evento, foi assinado um acordo para o Bloco 33/24 entre a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG), a petrolífera nacional Sonangol e as majors Shell e Chevron.

O Bloco 33 está localizado em águas ultraprofundas da bacia do Congo. Até a data, já foram perfurados seis poços de exploração no bloco.