'Energia caindo, caos': viajantes relatam apagão no aeroporto de Guarulhos

Passageiros do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, relataram "caos" em terminais e serviços após um apagão atingir o local na manhã de hoje.

O que aconteceu

Apagão ocorreu durante serviço interno de manutenção de uma linha de transmissão de energia para terminais. Procurada, a assessoria do aeroporto, controlado pela concessionária Invepar, não detalhou quais áreas e serviços foram afetados pela falta de energia. Afirmou apenas que a restauração no local "acabou afetando a segunda linha em operação".

"Aeroporto de Guarulhos está simplesmente um caos", publicou passageira. Pelo X, uma mulher que aguardava um voo no terminal de embarque acrescentou: "Energia caindo o tempo todo, banheiros imundos, saídas fechadas... Tá feia a coisa".

Falta de luz coincidiu com desembarque do time de futebol americano Los Angeles Chargers, da NFL. Conforme imagens divulgadas pelas redes sociais, a equipe, que disputará uma partida contra o Kansas City Chiefs, na Neo Química Arena, na próxima sexta-feira (5), passou pelo portão de desembarque no escuro.

Pelo X, perfis compartilharam a cena com piadas. "O Los Angeles Chargers está no Brasil! A energia do Charjão é tanta que provocou um apagão no aeroporto de Guarulhos", publicou uma página esportiva.

O Chargers chegou em Guarulhos e o aeroporto foi pro c*, todos os voos atrasaram pelo menos meia hora - o meu pra Foz atrasou em quase 40 minutos

Viajante, em publicação no X

Aeroporto informou no início da tarde que geradores foram acionados e energia está sendo restabelecida gradualmente. Questionada, a assessoria não informou se voos foram adiados ou prejudicados com a queda de energia.