Encomendas à indústria nos EUA caem 1,3% em julho ante junho

São Paulo

03/09/2025 11h23

As encomendas à indústria nos Estados Unidos caíram 1,3% em julho ante junho, a US$ 603,6 bilhões, segundo dados do Departamento do Comércio do país. O resultado, porém, veio um pouco acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam queda de 1,4% no período.

Excluindo-se o setor de transportes, as encomendas tiveram alta de 0,6% na comparação mensal de julho.

Sem a categoria de defesa, as encomendas apresentaram contração de 1,1% no mesmo intervalo.

