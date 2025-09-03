Na corrida para reduzir as emissões de GEE (Gases de Efeito Estufa) e, ao mesmo tempo, atender à cobrança social por mais sustentabilidade, empresas no Brasil buscam iniciativas para demonstrar comprometimento com o combate às mudanças climáticas.

O movimento pode ser percebido, por exemplo, pelo Índice Carbono Eficiente na bolsa de valores brasileira (ICO2 B3), que reúne companhias que divulgam suas emissões de gases de efeito estufa.

Desde que foi criado, em 2010, até dezembro de 2024, o ICO2 performou em 92,78%, enquanto o Ibovespa, índice geral, teve valorização média de 72,89%. Em julho deste ano, 59 empresas, com valor de mercado total de R$ 2,29 trilhões, faziam parte do índice.

Entre elas está a Vivo, com um programa de reciclagem que destina 100% do lixo eletrônico arrecadado em suas lojas para a produção de novos equipamentos:

"Por meio do Vivo Recicle, já recolhemos cerca de 5,3 milhões de itens. Em 2024, coletamos 37 toneladas de eletrônicos, um crescimento exponencial de 208% frente ao ano anterior", destacou a diretora de Sustentabilidade da empresa, Joanes Ribas.

Em 2025, o programa mobilizou escolas e instituições sociais e já arrecadou 29 toneladas de eletrônicos - o equivalente a 30 carros populares.

Signatário do Acordo de Paris firmado em 2015, o Brasil assumiu o compromisso de, junto com outros países, manter o aquecimento global a menos de 2°C acima dos níveis pré-industriais, com esforços para limitá-lo a 1,5°C.

Em novembro de 2024, o país apresentou à ONU uma meta de redução de emissões entre 59% e 67% em 2035, na comparação com 2005. Ainda no ano passado, o Governo Federal lançou o projeto NIB (Nova Indústria Brasil), com investimentos feitos pelo BNDES para industrialização e descarbonização da indústria.

Até maio deste ano, de um total de R$ 205 bilhões do NIB, R$ 17 bilhões foram destinados para a descarbonização.

Estratégias diversas

Para alcançar as metas de redução, setores da indústria têm apostado em diferentes caminhos: substituir a matriz energética por fontes limpas, investir em créditos de carbono ou regeneração florestal e, ainda, reaproveitar resíduos que antes eram descartados.

O projeto Ambiálcool, da Ambipar, se encaixa no último caso. A proposta é utilizar sobras do processo produtivo de alimentos com alto teor de açúcar, como balas, chocolates, biscoitos e macarrão, para produzir etanol. Por mês, são aproveitadas entre 500 e 600 toneladas de resíduos do Grupo Mondelez, e a capacidade de produção chega a 240 mil litros.

Outra inovação que merece destaque é a produção de hidrogênio verde a partir de etanol, desenvolvida pela USP em parceria com a Shell e outras empresas.

"O hidrogênio pode ser usado como célula de combustível no setor automotivo, já que ele tem uma alta eficiência de conversão", afirma o professor Julio Meneghini, coordenador do RCGI -USP (Research Center for Greenhouse Gas Innovation).

"O que a gente vê na indústria atualmente é o uso do hidrogênio em motores de combustão, que tem uma eficiência menor, mas também descarboniza", diz. "É uma fonte de renda para o país, uma indústria nova", completa o professor.



Em 2024, a matriz energética brasileira atingiu o patamar de 50% do uso de renováveis, enquanto globalmente esse percentual foi de 14,3%. No caso da energia elétrica, a participação de renováveis no Brasil foi de 88,2%. Os dados são da Empresa de Pesquisa Energética (EPE).

O desafio, porém, é o aumento da demanda energética. Antigamente, como alternativa, era utilizada a energia térmica com carvão ou gás. Com as novas tecnologias, porém, como aerogeradores e painéis solares, há diversificação utilizando fontes renováveis.

Desde 2018 a Vivo é dependente apenas de fontes renováveis. Atualmente a empresa também é autoprodutora, além de utilizar a aquisição de energia no mercado livre e de certificados de fonte eólica.

E a Vale, multinacional brasileira de mineração, atingiu em 2023 a meta de chegar a 100% de consumo de energia elétrica renovável, com a instalação de uma usina solar. Desde 2020, a empresa investiu R$ 7,4 bilhões em iniciativas para descarbonização.

Ainda sem regulamentação

Além de reduzir a emissão de gases, as empresas podem compensar suas emissões com a compra de créditos de carbono.

O Ministério da Fazenda ainda trabalha na regulamentação do SBCE (Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões), com prazo para novembro de 2025, prorrogável por um ano.

A última fase de implementação do SBCE prevê o primeiro leilão do ativo CBE (Cota Brasileira de Emissões), que representa o direito de emitir uma tonelada de CO2 equivalente, e o início do mercado secundário dos ativos de carbono.

Mesmo sem essa regulamentação, o mercado de carbono no Brasil vem crescendo e se organizando há alguns anos, com as primeiras compras registradas no país.

Em 2023, a Vale foi uma das empresas que realizou seu primeiro contrato para compra de crédito de carbono florestal de alta integridade, com prazo até 2030. No mesmo ano, a Petrobras também entrou no mercado de crédito de carbono e a B3 anunciou uma plataforma para negociação de créditos de carbono no Brasil, com a primeira operação realizada pela CCR em 2024.