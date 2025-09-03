'Saí chorando': mãe se arrepende, mas é impedida de trocar o nome da filha

A empresária paulista Caroline Aristides Nicolichi, 26, conta que não consegue alterar o nome da filha, nascida em agosto, após se arrepender da escolha. O cartório envolvido no caso afirma ter seguido a lei.

Moradores de Indaiatuba (SP), Caroline e o marido, Tiago, viajaram até a capital para o nascimento da quarta filha, nascida em 6 de agosto. O bebê foi registrado no dia seguinte, ainda na maternidade, que disponibiliza um representante do cartório local. Foi a mãe quem assinou o registro da filha.

O casal optou pelo nome Ariel, mas se arrependeu da escolha logo após o nascimento. "É um nome unissex. Já na maternidade chamaram ela de menino, como 'o' Ariel. No pediatra, também acharam que era menino", explicou Caroline ao UOL.

[Quisemos alterar] devido ao preconceito que ela poderia sofrer no futuro por ter um nome unissex e apelidos. Sabe quando a gente não se identifica com o nome? Quando ela nasceu, eu não via esse nome [Ariel] nela. Se eu não a tivesse registrado tão rápido, daria um tempinho para mudar, mas como a registramos logo, não deu tempo de mudar de ideia.

Menos de duas semanas depois, ela pediu a mudança no cartório e foi informada de que a troca havia sido realizada. No dia 18 de agosto, 12 dias após o nascimento da filha, Caroline e Tiago foram até o cartório Jardim Paulista - 28º Registro Civil das Pessoas Naturais, onde o primeiro registro havia sido feito. A intenção era alterar o nome do bebê para Bella. Segundo a empresária, o processo seguiu rapidamente. "Paguei R$ 188 [referente à taxa cartorária]. Foi bem rápido e fácil, falaram que estava tudo certo e o nome havia sido trocado."

Mas, ao buscar a nova certidão de nascimento, ela e o marido foram informados de que a alteração não poderia ser feita. "[Disseram] que a troca só pode ser feita quando o pai registra e a mãe não concorda com o nome que o pai colocou sem o consentimento dela."

Simplesmente falaram que não haviam feito a mudança e que nem era para ter dado entrada no processo.

A discussão entre Caroline, Tiago e os oficiais do cartório escalonou, e a empresária chamou a polícia. "Um funcionário do cartório pediu para eu me retirar, falando que, se eu não era advogada, eu era burra, que eu não tinha conhecimento da lei e estava errada", lembra. Conforme Caroline, a oficial do cartório ameaçou o casal.

Ela chegou gritando, disse que era bom meu marido ser muito rico, porque ela ia acabar com a nossa vida, já que tinha amizade com juiz. Ela gritou muito, tanto que o policial pediu para ela se afastar várias vezes.

A família não conseguiu finalizar o pedido. A solicitação foi encerrada pelo cartório, que oficializou a negativa. Devido à discussão, Caroline registrou boletim de ocorrência contra o estabelecimento.

Saí de lá chorando muito, fiquei uma semana sem comer nada. Meu leite secou, estou tomando remédio para voltar a ter leite. Meu psicológico [está] extremamente abalado, pois iríamos fazer os documentos dela para viajar no próximo mês. Agora teremos de aguardar.

Caroline afirma que não desistiu de fazer a troca do nome. "Estamos aguardando o retorno da Corregedoria para ver se o juiz acata a decisão ou se vamos ter de entrar com uma ação."

A história de Caroline viralizou nas redes sociais. Os vídeos em que conta as etapas do processo para mudar o nome da filha já ultrapassaram 300 mil visualizações. A empresária diz que não imaginava que seu relato fosse tomar essa proporção. "Apenas queria falar com meus seguidores, desabafar sobre não ter conseguido a troca e, quem sabe, conseguir ajuda de algum advogado."

Quando é permitido mudar o nome de um bebê?

Especialistas ouvidos pelo UOL indicam que o pedido de Caroline e Tiago está dentro das exigências legais. O artigo 55, parágrafo 4º da Lei n.º 6015/73 diz que "em até 15 dias após o registro, qualquer dos genitores poderá apresentar, perante o registro civil onde foi lavrado o assento de nascimento, oposição fundamentada ao prenome e sobrenomes indicados pelo declarante".

Se houver manifestação consensual dos genitores, será realizado o procedimento de retificação administrativa do registro, mas, se não houver consenso, a oposição será encaminhada ao juiz competente para decisão.

Lei n.º 6015/73

No momento da solicitação, tanto Caroline quanto Tiago estiveram presentes e assinaram a documentação para a troca do nome. "O objetivo da norma é justamente contemplar situações como a vivida por Caroline: um arrependimento genuíno e precoce, dentro de um prazo razoável, que permita corrigir a escolha inicial", diz Kevin de Sousa, advogado civilista, mestre em direitos da personalidade e especialista em direito de família e sucessões.

O pedido de alteração de nome não precisa ser justificado caso esteja dentro das exigências da lei. "[O nome originalmente registrado] Pode ter sido um equívoco, uma discordância inicial, ou uma mudança de opinião dos próprios pais. Não precisa ter uma motivação específica", explica Danielle Biazi, doutora em direito civil e professora de direito de família e sucessões.

Para os especialistas, não há amparo legal no argumento do cartório, que alega que a mudança só pode ser solicitada pela mãe caso o pai registre a criança inicialmente. "Isso não faz o menor sentido. É uma interpretação literal [da lei], mas, se tem consenso, claramente as partes mudaram de ideia. [...] A lei não fala sobre o gênero de quem vai pedir", diz Danielle.

A assinatura prévia no primeiro registro não anula o direito de arrependimento. O fundamento apresentado pelo cartório distorce o espírito da norma, que é garantir agilidade e autonomia às famílias para corrigirem decisões iniciais ainda sob o impacto do parto ou em momentos de instabilidade emocional.

Kevin de Sousa, advogado

A mudança do nome registrado, portanto, pode ser solicitada, segundo os advogados:

Dentro dos 15 dias após o registro de nascimento, por qualquer um dos pais, sem necessidade de justificativa. Fora desse prazo, é necessário propor ação judicial de retificação de registro, com apresentação de motivo justo (erro material, nome vexatório, exposição ao ridículo, etc.);

Fora desse prazo, é necessário propor ação judicial de retificação de registro, com apresentação de motivo justo (erro material, nome vexatório, exposição ao ridículo, etc.); Em casos de erro no registro, como nome diferente daquele combinado entre os pais.

Protocolo fornecido pelo Cartório indica a lei na qual a solicitação se baseou (campo "Natureza do Pedido") Imagem: Arquivo pessoal

O que dizem o cartório e a Arpen

O 28º Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca da Capital do Estado de São Paulo disse que a legislação "não prevê o simples direito de arrependimento posterior à escolha do nome já registrado". "Tanto ela [Caroline] quanto o pai da criança, no ato do registro, manifestaram vontade na escolha e fixação do nome, sendo que a lei não resguarda o comportamento contraditório, especialmente daqueles que exercem o poder familiar", afirmou em nota ao UOL.

Segundo a nota, as serventias extrajudiciais estão estritamente atreladas à lei, "zelando pela segurança jurídica, pelos direitos fundamentais do cidadão, pela proteção ao interesse da criança e respeito às normas que regem o Registro Civil das Pessoas Naturais". Ainda conforme o cartório, "nenhuma ofensa ou ameaça foi praticada pela oficial de registro e por prestadores do cartório" contra Caroline.

A Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo (Arpen/SP) afirmou, em nota, que a legislação "não prevê a simples alteração por arrependimento posterior à escolha do nome já registrado". "Apenas nos casos de oposição formal de um dos genitores, o que não ocorreu no presente caso, apesar de ter sido orientado aos pais o procedimento adequado."

Veja íntegra da nota do 28º Registro Civil das Pessoas Naturais

O 28º Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca da Capital do Estado de São Paulo vem, por meio desta nota, esclarecer os acontecimentos ocorridos na serventia no último dia 25 de agosto.

A senhora Caroline Aristides Nicolichi compareceu ao cartório solicitando abertura de procedimento administrativo para alteração de prenome de recém-nascido, com fundamento no artigo 55, §4º, da Lei nº 6015/73, recebendo protocolo com data para retorno e realizando o pagamento das taxas, que são legalmente devidas.

O procedimento administrativo foi submetido à qualificação registral e resultou em negativa, devidamente entregue à senhora Caroline Aristides Nicolichi, pois o caso concreto não se enquadra na hipótese normativa em questão.

Cumpre esclarecer que a legislação não prevê o simples direito de arrependimento posterior à escolha do nome já registrado. No caso da senhora Caroline Aristides Nicolichi, tanto ela quanto o pai da criança, no ato do registro, manifestaram vontade na escolha e fixação do nome, sendo que a lei não resguarda o comportamento contraditório, especialmente daqueles que exercem o poder familiar.

A lei somente prevê a possibilidade de apresentação de OPOSIÇÃO FUNDAMENTADA por aquele que NÃO teve oportunidade de manifestar sua vontade no ato de registro, tendo sido privado do exercício de seu poder familiar. Ocorre que, como esclarecido, no caso em questão, ambos os genitores exerceram livremente o poder familiar no ato do registro do nome do recém-nascido.

As serventias extrajudiciais estão estritamente atreladas à lei, zelando pela segurança jurídica, pelos direitos fundamentais do cidadão, pela proteção ao interesse da criança e respeito às normas que regem o Registro Civil das Pessoas Naturais.

No mais, cumpre esclarecer que nenhuma ofensa ou ameaça foi praticada pela oficial de registro e por prestadores do cartório contra a senhora Caroline Aristides Nicolichi, que, inclusive, foram acompanhados pela Polícia Militar no andamento da ocorrência.

Portanto, são inverídicas e levianas as acusações que estão sendo veiculadas sobre agressões que teriam sido cometidas contra a senhora Caroline Aristides Nicolichi.

Veja íntegra da nota da Arpen/SP

A Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo (Arpen/SP) vem a público esclarecer informações que têm circulado nas redes sociais acerca do registro de nascimento ocorrido no Cartório Jardim Paulista - 28º Registro Civil das Pessoas Naturais, em São Paulo, e a subsequente solicitação de alteração de nome do recém-nascido.

O assento foi feito na presença de ambos os genitores e de funcionários do hospital, tendo o nome do recém-nascido sido previamente escolhido, segundo consta, em votação promovida pela mãe em suas redes sociais, com a concordância do pai no ato do registro.

A Lei no 6.015/73, em seu artigo 55, § 4o, dispõe que, em até 15 dias após o registro, qualquer um dos genitores poderá apresentar oposição fundamentada ao prenome e sobrenomes indicados, hipótese em que, havendo consenso, a alteração poderá ser realizada no Cartório. Caso não haja consenso, o pedido deverá ser encaminhado ao Poder Judiciário para decisão.

Importa ressaltar que a legislação não prevê a simples alteração por arrependimento posterior à escolha do nome já registrado, mas apenas nos casos de oposição formal de um dos genitores, o que não ocorreu no presente caso, apesar de ter sido orientado aos pais o procedimento adequado.

A Arpen/SP reafirma que os oficiais e suas equipes atuam estritamente conforme a lei, garantindo segurança jurídica, proteção do interesse da criança e respeito às normas que regem o Registro Civil de Pessoas Naturais.

Entenda como surgiu a possibilidade de alteração de nome do recém-nascido:

Em 2021, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) autorizou a alteração do nome de uma criança registrada pelo pai com um prenome diferente daquele previamente combinado com a mãe. No caso, o pai escolheu "Diane", mesmo ciente de que havia outro nome acordado entre os dois. Os ministros entenderam que houve rompimento unilateral do pacto entre os genitores, prejudicando o direito da mãe de participar da escolha.

Esse precedente inspirou a inclusão do § 4o no artigo 55 da Lei no 6.015/73, em 2022. O dispositivo foi criado para proteger os pais - especialmente as mães - que, muitas vezes, não conseguem estar presentes no momento do registro por razões como a recuperação do pós-parto. Assim, a lei garante a possibilidade de oposição fundamentada ao nome registrado, tanto pela mãe quanto pelo pai, quando não houver consenso.