Embraer recebe certificação SACAA de autoridade da África do Sul para E190-E2 e E195-E2

03/09/2025 09h29

(Reuters) - A Embraer informou nesta quarta-feira que seus modelos de aviões E190-E2 e E195-E2 receberam a Certificação de Aceitação de Tipo da Autoridade de Aviação Civil da África do Sul (SACAA, na sigla em inglês), o que reforça a adequação das aeronaves da companhia para o mercado africano.

"Esta certificação abre novas oportunidades para a aeronave, que já alcançou sucesso significativo em todo o mundo", afirmou o vice-presidente sênior para África e Oriente Médio da Embraer Aviação Comercial, Stephan Hannemann, em comunicado.

Atualmente, segundo a Embraer, o E190-E2 e o E195-E2 são as aeronaves de corredor único mais eficientes em termos de combustível, oferecendo uma melhoria de 17,3% e 29% na eficiência por assento, respectivamente, em comparação com a geração anterior de E-Jets.

A certificação ocorre após anúncio de uma expansão da frota da companhia aérea sul-africana Airlink, que finalizou recentemente um contrato de leasing com a Azorra para dez novos jatos Embraer E195-E2. As primeiras entregas são esperadas ainda este ano e devem ser finalizadas até 2027.

"A aceitação de tipo pela SACAA na África do Sul representa um marco importante para nós, enquanto preparamos para a entrega e entrada em serviço do Embraer E195-E2 de última geração, equipado com os motores da Pratt & Whitney", afirmou o CEO da Airlink, de Villiers Engelbrecht.

(Por Paula Arend Laier)

