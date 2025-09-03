Topo

Itamaraty diz que não há brasileiros entre vítimas do acidente em Lisboa

Elevador da Glória descarrilha em Lisboa - Reprodução X
Do UOL, em São Paulo

03/09/2025 18h29

Até o momento, não há registro de brasileiros entre as vítimas do descarrilamento do Elevador da Glória, em Lisboa. A informação foi dada pelo Itamaraty em nota. O acidente deixou ao menos 15 mortos e 18 feridos, segundo autoridades locais.

O que aconteceu

Ministério das Relações Exteriores do Brasil divulgou nota. De acordo com o texto, até agora não há registro de cidadãos brasileiros entre mortos ou feridos. "Ao expressar condolências às famílias das vítimas, o governo brasileiro manifesta sua solidariedade ao governo e ao povo de Portugal", escreveu a pasta.

Elevador da Glória descarrilhou no fim da tarde, horário local. O acidente ocorreu por volta das 18h em Lisboa (14h no horário de Brasília), no tradicional Elevador da Glória, que liga a região da Baixa ao Bairro Alto.

Autoridades confirmaram 15 mortos e 18 feridos. Segundo informações oficiais, o descarrilamento deixou 15 vítimas fatais e outras 18 pessoas machucadas.

Causas estão em investigação. O jornal português O Público informou que um cabo de segurança teria rompido, enquanto a emissora estatal RTP noticiou suspeita de falha nos freios.

Elevador da Glória funciona desde 1885. O funicular tem capacidade para 43 pessoas e liga a Praça dos Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto.

