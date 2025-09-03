Topo

Notícias

Efeitos de mentiras sobre o Pix ajudaram o crime organizado, diz secretário da Receita

Brasília

03/09/2025 12h56

O secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, disse nesta quarta-feira (3) que as "mentiras" veiculadas pela oposição sobre uma portaria do órgão no início do ano ajudaram o crime organizado, por limitar as informações que teriam de ser fornecidas por fintechs. Por isso, a Receita vai solicitar os dados sobre movimentações financeiras retroativamente dessas instituições, afirmou.

"As mentiras ajudaram o crime organizado, eu não tenho nenhuma dúvida disso, e falo com tranquilidade", disse o secretário, em uma audiência da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados (CFT). "Se integrantes do crime organizado estavam aliviados de que ficariam fora, nós conseguimos agora, com o apoio do Legislativo e da população da opinião pública, republicar aquela instrução normativa e vamos pedir todas as informações desde janeiro."

Na quinta-feira, 28, a Receita e a Polícia Federal deflagraram três grandes operações para desmantelar um esquema de fraudes e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, controlado pelo crime organizado. A investigação identificou que fintechs e fundos de investimento eram usados para ocultação e blindagem de patrimônio de organizações criminosas.

Depois das operações, a Receita relançou na última sexta-feira, 29, uma instrução normativa que obriga as fintechs a entregar a e-Financeira, um documento com movimentações financeiras de alto valor. O preenchimento havia sido tornado obrigatório no começo do ano, mas a portaria foi revogada por causa do impacto das fake news sobre a taxação do Pix.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Quando julgamento de Bolsonaro será retomado no STF? Veja datas e horários

Cientistas redescobrem tubarão raro que sumiu por 50 anos: 'espécie única'

Israel quer criar 'zona humanitária' para habitantes que fogem da Cidade de Gaza

Português que ofereceu R$ 3.000 por morte de brasileiros é denunciado ao MP

Se julgamento for jurídico, não há por que condenar Bolsonaro, diz advogado do ex-presidente

Exportadores de soja dos EUA reportam vendas de 185 mil t às Filipinas

Rubio chega ao México para reunião com presidente após escalada dos EUA contra cartéis

Deputados minimizam desembarque do centrão: 'Vamos ter de conversar mais'

Por que a China comemora a derrota do Japão na 2ª Guerra Mundial?

6 pontos defendidos pelos advogados de Bolsonaro no julgamento do STF

Defesa de Braga Netto diz que delação é 'narrativa' e elogia Moraes