Defesas não geraram evidências fortes para reduzir penas, diz especialista

Do UOL, em São Paulo

03/09/2025 18h00

As defesas dos réus da trama golpista não conseguiram apresentar evidências fortes para reduzir penas, avaliou o cientista político Eduardo Grin, da FGV (Fundação Getúlio Vargas), no UOL News - 2ª edição. Para ele, as sustentações acabam admitindo a tentativa de golpe.

O Supremo Tribunal Federal julga Bolsonaro e ex-auxiliares por tentativa de golpe de Estado. Os advogados buscam individualizar condutas, mas a estratégia, segundo Grin, reforça a narrativa de participação coletiva no crime.

Esse segundo dia ratifica uma narrativa que vai totalmente contra aquilo que todos os réus tentam argumentar porque todos eles, representados pelos seus advogados, a rigor assumem que houve uma tentativa de golpe. Portanto, cada um tenta individualmente dizer que seu cliente não participou ou reduzir um pouco aquela que vai ser a pena.

O esforço de cada um agora de tentar individualizar as penas coletivamente joga todo mundo para dentro da narrativa do golpe. Isso é interessante porque vimos externamente o presidente americano Donald Trump acusar perseguição política contra Bolsonaro, mas a narrativa das defesas enfraquece essa tese. Eduardo Grin, cientista político da FGV

Grin ressalta que o julgamento não se baseia na antiga Lei de Segurança Nacional, mas sim em legislação aprovada pelo próprio Bolsonaro, o que, para ele, desmonta a ideia de perseguição política e fortalece a legitimidade do processo.

Toda a defesa apresentada até agora não consegue gerar evidências fortes, mínimas, que reduzam a provável pena por crime contra a democracia. Tudo se encaminha para que os ministros, ao perceber as contradições entre os depoimentos, vejam que é impossível pensar em uma trama golpista se individualmente ninguém participou. É uma contradição em termos.

Óbvio que todos participaram, mas a questão agora é saber como isso será tratado de maneira individualizada. Todos os advogados tentam mitigar algo que já está dado, que é a condenação desse núcleo central da trama golpista. Eduardo Grin, cientista político da FGV

O cientista político ainda lembrou da formação militar de figuras próximas a Bolsonaro, destacando o histórico de envolvimento de parte do alto comando das Forças Armadas em ações contra a ordem democrática.

Esse núcleo próximo de Bolsonaro e que ajudou na trama golpista foi resultado de uma substituição que ele fez para criar um comando das Forças Armadas mais aliado ao que chamava de 'meu Exército'. É difícil agora dizer que ele não sabia do que se passava e não estava alinhado com os objetivos políticos do ex-presidente. Eduardo Grin, cientista político da FGV

