Topo

Notícias

Dupla Sena acumula e prêmio vai a R$ 7 milhões; confira dezenas sorteadas

iStock
Imagem: iStock
do UOL

Colaboração para o UOL

03/09/2025 20h11Atualizada em 03/09/2025 21h05

Ninguém acertou as dezenas sorteadas hoje no concurso 2855 da Dupla Sena.

O que aconteceu:

No primeiro sorteio, as dezenas foram 09-15-18-19-30-35.

Relacionadas

Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 33 milhões; confira dezenas sorteadas

Timemania: Prêmio acumula e vai a R$ 21 milhões; veja números e time

27 apostas acertaram cinco números e levam R$ 4.136,17.

1.138 apostas acertaram quatro números e recebem R$ 112,15.

20.874 jogos vencedores fizeram três acertos e ganham R$ 3,05.

Segundo sorteio:

As dezenas sorteadas foram 06-08-22-32-37-44.

19 apostas acertaram cinco números e cada uma levou R$ 5.289,95.

1.047 jogos vencedores com quatro dezenas ganham R$ 121,90.

19.649 apostas fizeram três acertos, com prêmio de R$ 3,24.

O próximo concurso será realizado na sexta, com prêmio estimado de R$ 7 milhões.

Quanto custa apostar na Dupla Sena?

Depende de quantos números você pretende colocar no jogo. A aposta mínima custa R$ 3, e você tem direito de escolher seis dezenas de 1 a 50. Se quiser colocar um número a mais para aumentar as chances de acerto, o preço do jogo sobe para R$ 21. No cenário mais caro, com 15 números no volante, a aposta chega a custar R$ 15.015.

E quais são as minhas chances de ganhar na Dupla Sena?

Isso também varia de acordo com a quantidade de dezenas na sua aposta. Com a menor (R$ 3), de seis números, a chance de acertar todas as bolinhas de algum dos dois sorteios é de uma em 15.890.700. Jogando uma dezena a mais (R$ 21), a probabilidade aumenta. Passa a ser de uma em 2.270.100. Quem estiver disposto a pagar mais de R$ 15 mil na aposta com 15 dezenas terá uma chance em 3.174 de cravar algum dos dois sorteios e levar algum dos maiores prêmios.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

TJSP suspende lei que liberava som alto em grandes eventos e shows em SP

Corte de R$ 2,2 bilhões em verbas de Harvard é ilegal, decide juíza

Justiça peruana condena ex-presidente Toledo a 13 anos de prisão por lavagem de dinheiro

Como foi o segundo dia de julgamento de Jair Bolsonaro

Justiça derruba decreto de Nunes e obriga Prefeitura a regulamentar mototáxis em até 90 dias

Câmara aprova 'SUS da Educação'; veja os principais pontos

Haddad: Tarcísio rasgou a fantasia de uma pessoa de centro

Aposta do PR acerta Lotomania e ganha R$ 3,9 milhões; veja números

Ninguém acerta Quina e prêmio sobe para R$ 1,4 milhão; confira dezenas

É falso que Maduro se escondeu na embaixada da China em Caracas

Dupla Sena acumula e prêmio vai a R$ 7 milhões; confira dezenas sorteadas