Dólar cede na abertura com julgamento de Bolsonaro e dados dos EUA no radar

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar oscilava em baixa ante o real na abertura dos negócios desta quarta-feira, cuja agenda traz o segundo dia do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado e a divulgação de dados da indústria e do mercado de trabalho nos Estados Unidos.

Às 9h04, o dólar à vista caía 0,27%, a R$5,4601 na venda.

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 0,23%, a R$5,4930.

Na terça-feira, o dólar à vista fechou em alta de 0,66%, a R$5,4748.

O Banco Central fará nesta sessão um leilão de até 40.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1º de outubro de 2025.

(Por Fabrício de Castro)