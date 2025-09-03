Topo

Dois sindicatos agrícolas franceses qualificam como 'tóxico' o acordo UE-Mercosul

03/09/2025 14h00

O acordo de livre comércio entre os países do Mercosul e a União Europeia continua sendo um acordo "tóxico", disseram nesta quarta-feira (3) dois sindicatos agrícolas da França, FNSEA e JA, que pediram ao presidente Emmanuel Macron que "honre sua palavra e expresse publicamente sua clara oposição a este acordo".

"Ao validar o acordo como está, apesar da promessa de medidas de salvaguarda, a Comissão Europeia claramente dá as costas à sua agricultura. Este acordo continua sendo tóxico, incompreensível e perigoso para os agricultores franceses", escrevem as duas organizações em um comunicado conjunto.

"Não podemos aceitar esta proposta, que não aborda a questão central", disse Arnaud Rousseau, presidente da FNSEA, à AFP. 

"A questão principal é: 'ainda podemos importar na Europa produtos feitos com ingredientes ativos proibidos na Europa?'. Essa continua sendo a questão fundamental e, com sua resposta, a Comissão não oferece nenhuma garantia neste momento, e é por isso que continuamos nos opondo à assinatura deste acordo", explicou. 

As cláusulas de salvaguarda, reforçadas a pedido da França para permitir a suspensão do acordo em caso de distorções de mercado, dizem respeito apenas às variações de preço e volume, mas não se referem de forma alguma à reciprocidade das normas sanitárias e ambientais, lamentou o líder sindical, citando "a incapacidade da Europa de controlar o que entra" em seu mercado. 

"Exigir o cumprimento das normas europeias para todos os produtos agrícolas, incluindo os importados, não é uma opção: é uma linha vermelha", enfatizaram as duas organizações em seu comunicado. 

"Agora todos devem assumir suas responsabilidades, começando pelo presidente da República, Emmanuel Macron, que deve garantir que a agricultura francesa não será o fator-chave neste acordo", acrescentaram.

