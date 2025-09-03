Topo

Notícias

Diretora que comoveu Veneza com filme sobre Gaza busca dar 'voz' às vítimas

03/09/2025 08h47

A diretora do filme "The Voice of Hind Rajab", Kaouther Ben Hania, que comoveu o Festival de Veneza com um filme sobre Gaza, afirmou nesta quarta-feira (3) que busca dar "uma voz e um rosto" às vítimas palestinas. 

"Estamos vendo que, em todo o mundo, os meios de comunicação apresentam os mortos em Gaza como danos colaterais. Isso me parece muito desumanizante, por isso o cinema, a arte e todas as formas de expressão são tão importantes para dar uma voz e um rosto a essas pessoas", declarou em uma coletiva de imprensa a franco-tunisiana.

"The Voice of Hind Rajab" é baseado na história real de uma menina palestina de cinco anos, assassinada pelas forças israelenses enquanto tentava fugir da Cidade de Gaza.

O filme recria as longas horas vividas em 29 de janeiro de 2024, quando os trabalhadores de um centro de emergência em Ramallah, na Cisjordânia, tentaram salvar a pequena de cinco anos, refugiada em um carro junto com seis familiares.

Com o consentimento de sua mãe, no filme foram utilizadas gravações reais da ligação em que Hind Rajab pedia socorro.

O filme, apresentado na seleção oficial, faz parte da lista de 21 produções que competem este ano pelo Leão de Ouro, que será entregue em 6 de setembro por um júri presidido pelo americano Alexander Payne.

"Este filme era muito importante para mim, porque quando ouvi pela primeira vez a voz de Hind Rajab, parecia algo mais do que sua voz. Era a voz de Gaza pedindo ajuda, sem que ninguém pudesse entrar para fazê-lo", explicou Ben Hania. 

"Assim, este filme nasceu de um desejo muito forte e de um sentimento de indignação e impotência, destacou a cineasta.

may-adp/mch/pc-avl/mb/jc/fp

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

UE apresenta acordo comercial com Mercosul; oposição francesa diminui

Uso de milho para etanol nos EUA diminui 6% em julho, para 11,58 milhões de t

Houve afastamento entre Bolsonaro e Heleno no final do governo, diz defesa do ex-GSI

Microfone capta Putin e Xi discutindo transplantes de órgãos e imortalidade

STF: defesa de Heleno pede nulidade do julgamento por violação do sistema acusatório

Quem é TH Joias, deputado e joalheiro de famosos preso por ligação com o CV

'Medida precipitada', diz governador do TO sobre decisão de afastá-lo

Grécia aprova lei que criminaliza imigrantes irregulares e prevê 'retornos forçados'

'PIB deve desacelerar e corte de juros fica pra janeiro', avalia economista

Vencedora de concurso de beleza é achada em SP após sumiço de 3 semanas

STF retoma julgamento por tentativa de golpe e terá sustentação de defesa de Bolsonaro