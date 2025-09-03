Descarrilamento de funicular deixa 15 mortos e 18 feridos em Lisboa

O descarrilamento de um funicular que percorre um dos bairros mais turísticos de Lisboa deixou nesta quarta-feira (3) ao menos 15 mortos e 18 feridos, dos quais cinco estão em estado grave, informou um responsável dos serviços de emergência.

Todas as vítimas foram retiradas dos escombros do acidente, indicou Tiago Augusto, responsável pelo serviço de urgências médicas (Inem), que acrescentou que entre as pessoas afetadas havia estrangeiros, embora não tenha podido precisar sua nacionalidade.

O presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou "profundamente" o acidente em um comunicado.

O governo decretou um dia de luto nacional na quinta-feira e lamentou o "trágico acidente" que provocou a "irreparável perda de vidas humanas", segundo o texto fornecido à agência Lusa pelo gabinete do primeiro-ministro, Luís Montenegro.

O acidente, cujos detalhes ainda não são conhecidos, ocorreu às 18h05 locais, perto da Avenida da Liberdade, quando o vagão do famoso Elevador da Glória, que conecta a Praça do Rossio aos bairros do Bairro Alto e Príncipe Real, descarrilou.

É "uma tragédia que nunca havia ocorrido em nossa cidade", declarou o prefeito de Lisboa, Carlos Moedas, pouco antes de os serviços de emergência confirmarem o primeiro balanço de 15 mortos.

- "Não tinha freios" -

As imagens transmitidas pelas televisões locais mostravam o grande aparato montado pelos bombeiros, pela polícia e pelos serviços de emergência médica no meio da rua inclinada onde se encontrava o veículo, tombado e muito danificado.

O funicular, com capacidade para cerca de quarenta passageiros, é um meio de transporte muito apreciado pelos numerosos turistas que visitam a capital portuguesa.

Uma testemunha do acidente declarou ao canal SIC que havia visto o veículo descer "a toda velocidade" a íngreme ladeira pela qual circula diariamente, antes de colidir com um edifício.

"Chocou contra um edifício com uma força brutal e desmoronou como uma caixa de papelão, não tinha freios", contou essa mulher.

Segundo o site dos Monumentos Nacionais, este funicular foi construído pelo engenheiro franco-português Raoul Mesnier du Ponsard e inaugurado em 1885. Ele foi eletrificado a partir de 1915 e passa por manutenção geral a cada quatro anos.

É um dos três funiculares emblemáticos de Lisboa.

