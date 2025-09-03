Deputados minimizam desembarque do centrão: 'Vamos ter de conversar mais'

O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (PT-RJ), e o deputado Orlando Silva (PCdoB-SP) minimizaram a saída do centrão do governo, formalizada ontem pela federação entre União Brasil e PP.

O que aconteceu

Deputados da base disseram que uma parte do centrão já votava com a oposição. Segundo o deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), o governo não será muito afetado na aprovação de propostas no Congresso. "O fato é que uma parte desses partidos já votava com a oposição, outra parte vota com o governo. O governo vai ter que conversar mais, trabalhar mais", disse a jornalistas no STF (Supremo Tribunal Federal).

O presidente Lula tem uma relação muito boa com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Quem quiser sair do governo, saia. O governo vai tocar. Vai montar sua aliança para 2026.

Lindbergh Farias (PT-RJ)

Ontem, a federação decidiu que todos os filiados deverão entregar os cargos até 30 de setembro. A decisão inclui os ministros do Esporte, André Fufuca (PP-MA), e do Turismo, Celso Sabino (União Brasil-PA).

O anúncio aconteceu durante o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Supremo. Aliados da federação aumentam a pressão por anistia. Em nota, a federação disse que a atitude "representa um gesto de clareza e de coerência". "É isso que o povo brasileiro e os eleitores exigem de seus representantes".

Governo diz que "vai à luta política" contra pautar o projeto da anistia no Congresso. "O texto que eles estão discutindo na Câmara é para livrar a cara do Bolsonaro. O fato novo que a gente tem é que Davi Alcolumbre disse que no Senado não vai ser assim. Isso nos ajuda muito no processo de resistência", disse o líder do PT na Câmara.

Proposta pode ser pautada no Congresso após a conclusão do julgamento de Bolsonaro no STF. Segundo Lindbergh Farias, a oposição está negociando para que a proposta entre na pauta na semana de 15 de setembro.

A federação foi responsável por 1 de cada 5 votos na Câmara em projetos do governo. Segundo levantamento do UOL, os partidos representaram 38.255 votos que seguiram a orientação do governo desde 2023 —ou 20,2% dos votos governistas na Câmara até agora, mais do que qualquer outro partido, incluindo o PT (19,4% do total de votos favoráveis).

O problema para o governo é que, juntos, esses partidos têm apenas 46 deputados. Ou seja, mesmo que todos entregassem 100% dos votos, ainda seria um apoio insuficiente para ter maioria na Câmara.

O União Brasil foi o aliado mais infiel. Deu apenas 66,3% dos votos pró-governo. Ainda assim, como tem mais deputados que os outros partidos, acaba dando mais votos ao governo que os outros aliados. O PP deu 73,7% de votos favoráveis.