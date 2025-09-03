Topo

TH Joias, deputado no Rio, é alvo de prisão por tráfico e associação ao CV

O deputado estadual TH Joias (MDB-RJ) - Divulgação
03/09/2025 08h07

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro autorizou a prisão do deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Joias, do MDB, acusado por uma série de crimes no exercício do cargo, inclusive associação à facção criminosa Comando Vermelho.

O que aconteceu

TH Joias é suspeito de tráfico de drogas, corrupção, lavagem de dinheiro e negociar armas para o CV. No total, o deputado é alvo de duas operações que ocorrem simultaneamente na manhã desta terça-feira: uma delas deflagrada pela Justiça Federal e operada pela Polícia Federal; a outra é conduzida pelo Ministério Público do Rio e pela Polícia Civil fluminense.

Deputado ainda não foi localizado e é considerado foragido da Justiça. Outras duas pessoas ligadas ao parlamentar foram presas no Rio: um assessor dele e um suspeito de atuar como traficante. Eles não tiveram as identidades reveladas.

Cono funcionava o esquema

Ministério Público do Rio afirma que TH Joias usou o cargo de deputado para beneficiar o tráfico. De acordo com a promotoria, o emedebista nomeou comparsas para cargos na Alerj (Assembleia Legislativa do Rio) e atuou diretamente como intermediário na compra e venda de drogas, armas de fogo e aparelhos antidrones a serem usados pelo tráfico, além de ter realizado pagamentos a integrantes do Comando Vermelho. Os criminosos agiam nos complexos da Maré e do Alemão, e na comunidade Parada de Lucas.

Além do deputado, pelo menos outras quatro pessoas também foram denunciadas pelo MPRJ. Um dos suspeitos é apontado como uma das lideranças do CV, responsável pelo controle financeiro da facção. Um terceiro denunciado atuava como tesoureiro do grupo.

O quarto denunciado era responsável por fornecer equipamentos especializados aos traficantes. Paralelamente à função que exercia dentro da facção, o suspeito também foi nomeado assessor parlamentar indicado por TH como forma de encobrir as atividades ilícitas, afirma o MPRJ.

Ainda segundo a denúncia apresentada à Justiça, a quinta acusada havia sido nomeada para um cargo comissionado na Alerj. A função dela era servir de elo entre o grupo criminoso e o Legislativo fluminense. A assessora contribuía para acobertar o papel desempenhado pelo tesoureiro, com quem é casada.

Operação da Justiça Federal

No âmbito federal, TH Joias é alvo da Operação Zargun. A Justiça Federal autorizou a PF a cumprir 18 mandados de prisão e 22 de busca e apreensão contra vários alvos, entre os quais o deputado emedebista.

Justiça também autorizou o sequestro de bens que somam R$ 40 milhões. Além do TH, a PF também mira outros funcionários públicos com atuação no Rio, entre os quais um delegado da própria PF, policiais militares e ex-secretários, além de traficantes do CV.

Suspeitos vão responder por uma série de crimes. Eles são acusados por formação de facção criminosa, tráfico internacional de armas e drogas, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro.

Quem é TH

TH Joias não foi eleito diretamente ao cargo de deputado estadual. Ele era segundo suplente e só assumiu em 2024 na vaga do deputado Otoni de Paula Pai, morto em maio do ano passado. O cargo seria de Rafael Picciani, mas ele recusou para continuar no cargo de secretário estadual de Esporte e Lazer, e TH assumiu em seu lugar.

Antes de entrar para a política, TH ficou conhecido por seu trabalho como designer de joias. Entre outros, ele já produziu peças para personalidades da música carioca como os cantores L7 e Poze do Rodo, além do jogador da seleção brasileira Vini Jr.

O UOL tenta contato com a assessoria de TH Joias, com o MDB e a Alerj. O espaço segue aberto para manifestação.

