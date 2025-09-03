Defesas de generais tentam se descolar de Bolsonaro na trama golpista

As defesas do general da reserva Augusto Heleno e do general Paulo Sérgio Nogueira tentaram, durante o julgamento no STF da trama golpista, descolar seus clientes do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O que aconteceu

A defesa do general Heleno citou a chegada do centrão no governo Bolsonaro. Segundo o criminalista Matheus Milanez, com a entrada de partidos do centrão, "iniciou-se um afastamento". O advogado ponderou, entretanto, que o afastamento não foi "100%", já que Heleno continuou ministro e apoiador do ex-presidente.

Os relatos de testemunhas ouvidas durante o processo foram apresentados pelo advogado. Entre os depoimentos citados pelo advogado estão o chefe de Segurança Presidencial, que disse que Heleno "perdeu influência" após a filiação de Bolsonaro no PL.

A defesa do ex-ministro também falou sobre a vacinação de Bolsonaro. "Para o general Heleno, o presidente tinha que se vacinar. Isso está na sua caderneta pessoal. Era um pensamento do próprio general", afirmou Milanez, que tentou minimizar as anotações encontradas durante as investigações. "De caderneta golpista não tem nada, é simplesmente um material de apoio do general", argumentou.

O Ministério Público tenta construir um discurso de que o presidente seria o grande aconselhador... Realmente, o general Heleno foi uma figura de destaque, uma figura política importante, tanto para a eleição quanto para o governo. Mas este afastamento da cúpula decisória é comprovado.

Nenhum militar foi procurado pelo general Heleno. Nenhum militar foi pressionado. Nenhum. E que provas traz a defesa? As que estão aqui. Que provas traz o Ministério Público? Nenhuma.

Matheus Milanez, advogado do general Augusto Heleno

O advogado do ex-ministro da Defesa disse diversas vezes que Nogueira atuou para "demover" Bolsonaro de um golpe. Andrew Farias citou depoimentos das testemunhas ouvidas ao longo do processo, como do brigadeiro Baptista Júnior, ex-comandante da Aeronáutica. "O depoimento da principal testemunha de acusação é contundente, acachapante, em falar que o general Paulo Sérgio atuou para demover o presidente de incursar, de caminhar por qualquer medida de exceção", afirmou.

A defesa do general também tentou desvinculá-lo do grupo de militar pró-golpe. Para isso, Farias citou ataques sofridos pelo ex-ministro, quando foi chamado de "melancia" por apoiadores do golpe. "Tem prova forte que o general Paulo Sérgio atuou contra, para impedir", disse.

A ministra Cármen Lúcia chegou a questionar o advogado sobre o que seu cliente teria atuado para demover Bolsonaro. "Por que até agora todo mundo diz que ninguém pensou nada [sobre golpe]", disse a ministra. "Demover de adotar qualquer medida de exceção. Atuou ativamente", respondeu Farias.

Já a defesa do ex-ministro Walter Braga Netto focou suas manifestações em críticas a delação de Mauro Cid. José Luis de Oliveira Lima disse que o ex-ajudante de ordens "foi coagido durante a investigação para mudar seus depoimentos" como uma forma de implicar Braga Netto em crimes. "É apenas uma narrativa, uma narrativa que a Polícia Federal fez com que ele tivesse e que o Ministério Público abraçou de todas as formas", disse.

O general Paulo Sérgio não é um golpista.

Andrew Farias, advogado do ex-ministro

Defesa de Bolsonaro nega golpe

A defesa do ex-presidente negou o envolvimento dele nas ações apontadas pela denúncia. Segundo o criminalista Celso Vilardi, "não há uma única prova que atrele" Bolsonaro aos documentos encontrados durante a investigação como o Punhal Verde e Amarelo, que seria um plano para matar Lula, Moraes e Alckmin.

O advogado disse que ex-presidente foi "dragado" ao 8 de Janeiro. Vilardi também criticou a delação premiada de Mauro Cid, argumentou que o material teve "vício de vontade" e deveria ser anulada. "Eu não conheço o conjunto de provas. São bilhões de documentos. Uma instrução de menos de 15 dias, seguida de interrogatório, A instrução começou em maio, nós estamos em setembro", justificou.