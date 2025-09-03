Defesas de Braga Netto e Bolsonaro atacam delação de Cid: 'Desfaçatez'

As defesas dos réus da trama golpista usaram hoje no STF (Supremo Tribunal Federal) uma estratégia de atacar a delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL). Mas são pequenas as chances de o acordo ser rediscutido no plenário.

O que aconteceu

Os advogados do general Braga Netto e de Bolsonaro miraram em Cid. Celso Vilardi e José Luis Oliveira Lima dedicaram grande tempo de suas falas a questionar o acordo de colaboração. Os dois subiram o tom contra o tenente-coronel e insistiram nas mudanças de versões do delator para pedir que os depoimentos sejam desconsiderados.

O STF tem, contudo, um histórico de manter os acordos de delação. Por isso as chances de os depoimentos serem invalidados são consideradas pequenas, ainda que alguns ministros da Primeira Turma já tenham sinalizado de que houve falhas na colaboração. Eles podem determinar revisão dos benefícios previstos inicialmente, como indicou a PGR (Procuradoria-Geral da República).

Tribunal já manteve delações que foram questionadas. Até mesmo delatores que admitiram ter mentido tiveram acordos corroborados pelo STF.

Vilardi citou manifestações da PF e do Ministério Público. O advogado ainda lembrou episódio revelado pela revista Veja de perfil no Instagram que o tenente-coronel teria utilizado para se comunicar com advogados de outros réus e por meio do qual fez críticas à condução das investigações.

Advogado criticou possível prisão de réus após tantas mudanças de versão. Oliveira Lima citou a demora de 15 meses para Cid falar na suposta entrega de dinheiro vivo por Braga Netto para financiar o suposto plano de assassinato de autoridades. O defensor leu em detalhes as diferentes versões do colaborador, que mudou, por exemplo, a data e o local em que essa entrega de dinheiro teria ocorrido.

A defesa de Cid negou coação e irregularidades. Ainda destacou a importância da delação para o avanço das investigações. Ontem, os advogados do tenente-coronel negaram que ele tenha sido coagido a depor, lembraram que ele sempre falou na presença dos advogados e elogiaram a conduta do ministro Alexandre de Moraes.

Moraes também já negou problemas na delação. Ele, que é relator do processo e homologou a delação, defendeu a utilidade dos depoimentos na ação penal.

Ministros vão decidir sobre delação de Cid ao final do processo. Ao julgar o colaborador, os ministros da Primeira Turma vão avaliar se ele cumpriu os termos do acordos e a efetividade de sua colaboração para o avanço das investigações. O UOL apurou junto a advogados dos réus que dificilmente os ministros vão aceitar levar a discussão sobre eventuais falhas da colaboração ao plenário do STF.

Ele [Cid] mudou a versão várias vezes. E isso não sou eu que estou dizendo, é, na verdade, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal, no último relatório de novembro, quando se disse que ele tinha inúmeras omissões e contradições.

O colaborador era importante antes de ser desmoralizado. Agora que ele está desmoralizado, porque foi pego na mentira pela enésima vez, não é pela primeira vez, pela enésima vez. E agora com duas questões, ele rompeu a delação formalmente, porque ele na verdade rompeu o contrato, ele mentiu e ele colocou sua voluntariedade em xeque.

Celso Vilardi, advogado de Jair Bolsonaro, sobre problemas na delação

[A delação é] uma narrativa bem colocada, bem escrita, mas absolutamente desprovida de provas. [...] Como é que pode essa delação ficar em pé? Ela é um pó, é nada, é uma farsa. Não pode servir de base para isso. Eu falo em nome de Braga Netto, não tem nenhuma prova contra ele.

A desfaçatez do réu colaborador é inacreditável. Repito, 15 meses, ministro [Luiz] Fux, 15 meses para trazer este fato ao processo.