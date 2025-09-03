2º dia de julgamento no STF tem defesa de Bolsonaro e ex-presidente em casa

O segundo dia de julgamento da trama golpista no STF terá a defesa de Jair Bolsonaro (PL), que não irá ao Supremo e assistirá de casa aos advogados buscando sua absolvição. Além dele, mais três defesas devem falar durante o dia.

O que aconteceu

Defesa do general Augusto Heleno abre o dia. Em seguida, falarão os advogados do ex-presidente, do ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira e do ex-ministro da Casa Civil e da Defesa e ex-candidato a vice na chapa de Bolsonaro, Walter Braga Netto. Cada defesa terá uma hora para apresentar seus argumentos.

Bolsonaro não irá ao julgamento por motivos de saúde, de acordo com o advogado Celso Vilardi. Ainda segundo Vilardi, as manifestações da PGR (Procuradoria-Geral da República) e da defesa de Cid foram os "pontos principais" do primeiro dia e serão rebatidas "ponto a ponto".

Defesa nega que Bolsonaro tenha participado de tentativa de golpe. Nas alegações finais, os advogados afirmaram que houve cerceamento de defesa e que faltam provas para condenação. Além disso, questionaram a validade da delação do tenente-coronel Mauro Cid, ajudante de ordens de Bolsonaro.

Cid pediu aposentadoria militar em meados de agosto. A informação foi revelada ontem pela defesa dele no julgamento e confirmada pelo UOL. Caso o pedido seja aceito, Cid vai para casa como tenente-coronel.

Unificação de acusações é esperança da defesa de Bolsonaro. Segundo advogados, em caso de condenação, a pena do ex-presidente pode diminuir se ministros do STF unificarem as acusações por tentativa de golpe e por abolição violenta do Estado democrático de Direito, considerando a ocorrência de só um dos tipos penais.

Bolsonaro não foi ao primeiro dia de julgamento. Ao chegar, Vilardi também atribuiu a ausência a questões de saúde. No fim da manhã, Bolsonaro apareceu em frente à sua casa, em Brasília, onde acompanhou a sessão.

Ex-presidente cumpre prisão domiciliar desde 4 de agosto. A medida foi determinada por Alexandre de Moraes, ministro do STF e relator do caso da trama golpista, após Bolsonaro descumprir restrições às quais estava submetido ao aparecer em postagens e participar por vídeo de atos em seu apoio no dia anterior.

Para bolsonaristas, condenação é inevitável. Pensam assim o vereador paulistano Lucas Pavanato (PL) e o deputado estadual Lucas Bove (PL-SP). Já o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e o deputado estadual Tenente Coimbra (PL) apostam na atenção do governo dos EUA ao caso como fonte de esperança.

Uma coisa é a condenação. Outra coisa é a humilhação. E eles estão buscando, na nossa opinião, a humilhação do presidente Bolsonaro

Lucas Bove (PL-SP), deputado estadual

Manifestação marcada para 7 de setembro é apontada como momento para "resposta" bolsonarista. Não há plano de realizar motociatas ou outros atos antes disso. Há, porém, entre apoiadores do ex-presidente, a preocupação de que a previsão de chuva esvazie a mobilização na avenida Paulista, em São Paulo.

O que defesa de Bolsonaro já disse

Advogados classificaram denúncia contra Bolsonaro como precária e incoerente. Em nota divulgada por ocasião da apresentação do documento da PGR (Procuradoria-Geral da República), a defesa afirmou que "precariedade, incoerência e ausência de fatos verídicos" impediriam que acusações prosperassem na Justiça. A denúncia, porém, foi aceita pelo STF em março.

Entendo a gravidade de tudo que aconteceu no 8 de Janeiro, mas não é possível que se queira imputar a responsabilidade ao presidente da República, ou o colocando como líder, quando ele não participou dessa questão, pelo contrário, ele repudiou

Celso Vilardi, advogado de Jair Bolsonaro, em fala no STF em 25 de março de 2025

Antes, em fevereiro, defesa pediu que Cristiano Zanin e Flávio Dino fossem impedidos de atuar na causa. O que motivou o pedido foram uma queixa-crime movida por Dino contra Bolsonaro em 2021 e a decisão de Zanin de se declarar impedido para analisar a inelegibilidade de Bolsonaro, determinada pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral). O STF negou, e Zanin e Dino seguiram no caso.

Como foi o primeiro dia de julgamento

Ontem, Bolsonaro foi apontado como líder de "organização criminosa" que visava "ruptura da ordem democrática". Em sua fala, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, disse que o fato de o réu ser presidente à época da suposta conspiração não impede que ele tenha agido para se manter no poder indefinidamente.

Gonet defendeu a condenação de Bolsonaro e dos outros sete réus. Ele afirmou que os acusados participaram de uma série de eventos que, encadeados, mostram uma "nítida" organização criminosa. "Quando o presidente convoca a cúpula militar, golpe está em curso", disse o procurador-geral.

Durante a sessão, Moraes sinalizou posição pela condenação. O ministro afirmou que o Brasil e o Supremo "só têm a lamentar" pela tentativa de golpe. Segundo ele, sociedade e instituições "mostraram força" e "resiliência", apesar da polarização política "lamentável" e "violenta".

Advogados tentaram minimizar provas encontradas e atacar delação de Cid. A defesa do delator, por sua vez, negou que ele tenha mentido e sofrido coação. Além dos advogados de Heleno e Bolsonaro, falam hoje no STF as defesas dos generais Paulo Sérgio Nogueira (único réu presente na sessão de ontem) e Braga Netto.

Para advogados de outros réus, Bolsonaro foi o principal alvo das falas de Moraes e de Gonet. Eles entendem que as manifestações estiveram "dentro do esperado" e foram até positivas para alguns dos acusados, já que não focaram tanto em apresentar provas contra todos os envolvidos na trama golpista.

O que está em jogo

Ex-presidente responde por cinco crimes. São eles: tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Se condenado, pode pegar até 46 anos de prisão.

Caso está sendo julgado pela Primeira turma do STF. Além de Moraes, compõem o grupo os ministros Cármen Lúcia, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Luiz Fux. Para que o réu seja condenado, é preciso que três ministros votem a favor. A expectativa é que uma decisão seja proferida até o próximo dia 12.

É a primeira vez que o STF julga um ex-presidente por tentativa de golpe. A denúncia foi apresentada pela PGR em fevereiro. No documento, Gonet afirma que, desde 2021, os oito réus se dedicaram a "incitar intervenção militar" e a disseminar "ataques aos Poderes constitucionais" por vários canais.

Quais são os próximos passos

Sessão será retomada nesta quarta-feira, às 9h. A defesa de cada réu terá uma hora para falar.

Ministros votarão na próxima semana. Concluída a sessão desta quarta, o julgamento será retomado na próxima terça (9).

Relator do caso, Moraes será o primeiro a votar. Em seguida, votam Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e o presidente da Primeira Turma, Cristiano Zanin, nessa ordem.

Ministros não têm prazo para votar. A expectativa, no entanto, é que os votos sejam apresentados até quarta (10) ou na sexta (12) pela manhã.

Se os réus forem condenados, ministros decidem a pena. Somadas, as penas pelos crimes pelos quais os réus são acusados ultrapassam 40 anos.

Esquema de segurança será mantido até o fim de setembro. O STF está com um esquema de segurança inédito, que inclui agentes de segurança dormindo no tribunal e lixeiras retiradas dos espaços comunitários do prédio da Turma.