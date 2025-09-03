Topo

Defesa mostra um Bolsonaro 'dragado' pelo 8/1; generais tiram corpo fora

Paulo Cunha Bueno, advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, durante manifestação no STF; mais uma vez, alegando questões de saúde, o ex-presidente não compareceu ao próprio julgamento Imagem: Rosinei Coutinho/STF
Roger Modkovski
Do UOL

03/09/2025 18h22

No segundo dia do julgamento de Jair Bolsonaro e do núcleo duro da trama golpista, a defesa do ex-presidente argumentou que "não houve golpe", criticou a delação do ex-ajudante de ordens Mauro Cid e argumentou que Jair "foi dragado" no vandalismo anti-instituições do 8 de Janeiro. Bolsonaro, como ontem, também não compareceu.

Já as defesas de dois generais envolvidos tentaram se afastar do ex-presidente e alegaram não haver provas de que houve uma tentativa frustrada de golpe de Estado.

Para a colunista Thaís Bilenky, a defesa do general Augusto Heleno deu mostras de querer largar Bolsonaro na fogueira para salvar a pele de seu cliente.

Leonardo Sakamoto percebe a ironia que existe no fato de que Bolsonaro, que sempre abandonou seus aliados, agora ser abandonado pelos militares.

E o colunista Josias de Souza ironiza o fato de a defesa do ex-presidente tratar a trama golpista como um crime acéfalo, tramado por uma quadrilha sem chefe.

Supremo contra anistia

Enquanto isso, seguem as conversas, no Congresso, para uma possível anistia aos réus do 8 de Janeiro —e que poderia englobar o núcleo duro golpista —e Jair.

Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, relata que o STF já tem maioria para barrar qualquer proposta de anistia ou indulto -porque se tratam de crimes imperdoáveis, de acordo com a Constituição. Mônica apurou que os ministros viram o avanço da proposta de indulto entre parlamentares com espanto, pois a possibilidade de ela vingar, segundo eles, é nula.

Para Sakamoto, se tiver sucesso, a articulação pró-anistia do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e do centrão significaria a "rendição do Brasil" à chantagem político-econômica do presidente americano, Donald Trump, que lança sanções e tarifas para pressionar pela absolvição do seu aliado.

E Josias alerta que aprovar a anistia é uma medida que deixaria a democracia brasileira com a cabeça a prêmio, mandando a mensagem de que conspirar contra as instituições está liberado.

O julgamento deve continuar na próxima terça-feira, quando os ministros da Primeira Turma do Supremo começam a dar seus votos.

Thaís Bilenky: Defesa de Augusto Heleno quer largar Jair Bolsonaro na fogueira

Josias de Souza: Defesa de Bolsonaro trata trama do golpe como um crime acéfalo

Josias de Souza: Anistia torna a democracia um regime com a cabeça a prêmio

Wálter Maierovitch: Pressa de Moraes vira arma da defesa de Bolsonaro

Raquel Landim: Defesa de Bolsonaro ataca a parte mais frágil da denúncia da procuradoria

Mônica Bergamo: STF reage a Tarcísio e já tem maioria para barrar indulto ou anistia prometidos a Bolsonaro

Leonardo Sakamoto: Bolsonaro é lançado ao mar por generais após anos abandonando aliados

Leonardo Sakamoto: Com anistia, Tarcísio e centrão articulam a rendição do Brasil a Trump

Leonardo Sakamoto: Advogado de general declama poesias, cita a sogra e joga Bolsonaro no sal

Reinaldo Azevedo: Fala irrespondível: Gonet demole defesas ao expor dinâmica do golpe tentado

Mariana Sanches: Enquanto Bolsonaro é julgado, Washington recebe grupos pró e antissanções

