Defesa de Braga Netto diz que delação é 'narrativa' e elogia Moraes

A defesa do general da reserva Walter Braga Netto disse hoje ao STF (Supremo Tribunal Federal) que o ex-ministro é "inocente" e chamou de "narrativa" a delação do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid.

O que aconteceu

O advogado do general citou "vícios" no acordo de colaboração de Cid. José Luis de Oliveira Lima disse que o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro "foi coagido durante a investigação para mudar seus depoimentos" como uma forma de implicar Braga Netto em crimes. "É apenas uma narrativa, uma narrativa que a Polícia Federal fez com que ele tivesse e que o Ministério Público abraçou de todas as formas", disse.

A defesa de Braga Netto foi a última a se manifestar e, agora, o julgamento será retomado na próxima terça, às 9h. A sessão na semana que vem começará com o voto do ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal. A Primeira Turma tem até o dia 12 para decidir pela condenação ou absolvição dos réus do núcleo 1, identificado como "crucial" na trama golpista.

Lima citou reportagem da Veja e manifestação de Luiz Fux sobre a delação do ex-ajudante de ordens. Durante a análise da denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República), o ministro disse que não se tratava de "momento próprio", mas que enxergava "com muita reserva nove delações de um mesmo colaborador". "Portanto, a defesa, evidentemente, entende que há necessidade de abordar [os vícios dessa colaboração]", disse Oliveira Lima.

A defesa do ex-ministro criticou também a demora pela disponibilização das provas e a quantidade delas. Segundo Lima, os materiais foram liberados dois dias antes da primeira audiência que ouviu testemunhas da defesa na ação da trama golpista. "É uma quantidade industrial", reclamou.

Ao iniciar sua sustentação, Lima prestou "solidariedade" aos ministros do STF pelos ataques sofridos. O advogado disse que apresentaria argumentos que divergiriam do ministro Alexandre de Moraes. "O fato de divergir de decisões de Vossa Excelência não quer dizer, em momento algum, que acolho os ataques que foram feitos", afirmou. O criminalista disse que foi advogado na ação do mensalão e, na ocasião, a Corte não enfrentou a mesma quantidade de ataques.

A defesa do ex-ministro já havia feito críticas a a delação do ex-ajudante de ordens. Nas alegações finais ao STF, o advogado citou como problemas da delação de que Cid não teria explicado direito como teria se dado a entrega de dinheiro de Braga Netto a ele para financiar o plano golpista.

Hoje, a defesa chamou de "desfaçatez" as mudanças de versão sobre a entrega de dinheiro ao general da reserva. O advogado disse que Cid só contou essa informação aos investigadores 15 meses depois de fechar seu acordo de delação. "Estamos falando de dinheiro para financiar um golpe de Estado." "Meu cliente está preso com base na delação dele", completou Lima, que chamou o ex-ajudante de ordens de "irresponsável".

[A delação é] uma narrativa bem colocada, bem escrita, mas absolutamente desprovida de provas. [...] Como é que pode essa delação ficar em pé? Ela é um pó, é nada, é uma farsa. Não pode servir de base para isso. Eu falo em nome de Braga Netto, não tem nenhuma prova contra ele.

Vou prestar solidariedade ao Supremo Tribunal Federal e aos seus integrantes pelos ataques que essa Corte vem recebendo. Não tenho a menor dúvida que a grandeza dessa Corte e de Vossas Excelências já superaram esses ataques.

É evidente que a defesa teve a sua atuação cerceada por falta de tempo minimamente razoável, aqui ninguém está pedindo uma coisa de um ano para depois, não é isso, mas que pudesse exercer a sua defesa.

O eminente relator disse uma frase que concordo: 'A impunidade deixa cicatriz na democracia'. É verdade. Mas a condenação de um inocente, de alguém sem provas, deixa uma ferida aberta para sempre, porque essa não tem como corrigir. O Estado Democrático de Direito, evidentemente, tem que ser defendido por todos, mas mesmo nessa defesa nos não podemos deixar de lado o princípio da presunção de inocência.

José Luis de Oliveira Lima, advogado de Braga Netto

Braga Netto está preso

O ex-ministro é o único integrante do "núcleo crucial" da trama golpista que está preso. O general da reserva está detido desde dezembro do ano passado, por ordem de Alexandre de Moraes, após a PF apontar que ele havia tentado obter informações da delação premiada de Cid.

General da reserva é o militar de mais alta patente já preso desde 1988 no país. Ele é acusado de exercer um papel central na organização de proposta golpista para tentar assassinar autoridades e manter o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no poder.