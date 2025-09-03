Corte de R$ 2,2 bilhões em verbas de Harvard é ilegal, decide juíza

Um tribunal de Boston, nos EUA, decidiu hoje que o congelamento de US$ 2,2 bilhões em fundos de pesquisa da Universidade Harvard pelo governo Trump contraria a liberdade de expressão, garantida pela Constituição norte-americana.

O que aconteceu

Corte de recursos foi justificado por antissemitismo. Para o presidente dos EUA, Donald Trump, manifestações a favor do povo palestino e críticas a Israel realizadas no campus foram antissemitas e a instituição errou ao não as repreender.

Decisão judicial argumentou que tanto o combate ao antissemitismo quanto a liberdade de expressão são legítimos. "Devemos lutar contra o antissemitismo, mas precisamos igualmente proteger nossos direitos, incluindo o direito à liberdade de expressão, e nenhum objetivo deve nem precisa ser sacrificado em detrimento do outro", escreveu a juíza Allison D. Burroughs, do Tribunal Distrital de Boston.

Difícil concluir qualquer coisa além de que os réus [governo dos EUA] usaram o antissemitismo como cortina de fumaça para um ataque direcionado e ideologicamente motivado às principais universidades deste país.

Juíza Allison D. Burroughs, em decisão

Harvard foi palco de protestos pró-Palestina por estudantes. O governo Trump e a reitoria da universidade tomaram ações desses protestos como antissemitas, e alguns alunos chegaram a ser suspensos. A instituição afirmou ter adotado importantes medidas nos últimos meses para combater o antissemitismo, e disse que está "em uma situação muito diferente da de um ano atrás".

Decisão cabe recurso, mas deve ajudar nas negociações um acordo entre Harvard e Trump. O presidente disse que não aceitaria "nada menos que US$ 500 milhões de Harvard".

Trump congelou US$ 2,2 bilhões em recursos para Harvard

Medida foi adotada depois que universidade se recusou a cumprir ordens da Casa Branca. No início de abril, o Departamento de Educação dos EUA fez uma série de exigências à direção da universidade, incluindo o fim de ações de diversidade e inclusão, e mudanças em programas que, segundo o governo, "alimentam o assédio antissemita".

Em resposta, Harvard disse que "não renunciaria à sua independência, nem aos direitos que a Constituição lhe garante". "Nem Harvard, nem nenhuma universidade privada pode permitir que o governo federal a controle. Harvard não está disposta a aceitar exigências que vão além da autoridade legítima desta administração ou de qualquer outra", disseram os advogados da instituição em carta enviada ao governo.

Governo, então, anunciou corte de verbas de pesquisa. "A interrupção do aprendizado que afetou os campi nos últimos anos é inaceitável. O assédio a estudantes judeus é intolerável", disse o governo, em comunicado, ao anunciar a medida.

Além de Harvard, outras instituições de ensino superior foram alvo. Entre elas estão a UCLA (Universidade da Califórnia, em Los Angeles e Columbia.